Un medicament capaç de «fondre» tumors podria reemplaçar a la cirurgia per al càncer de còlon

Un grup d'investigadors ha descobert un medicament que és capaç de «fondre» els tumors i augmentar dràsticament les possibilitats de curar el càncer de còlon, fins al punt que fins i tot podria reemplaçar a la cirurgia, per la qual cosa seria un procediment molt menys invasiu. Els prometedors resultats d'aquest estudi, dut a terme per diverses universitats i hospitals públics del Regne Unit, han estat presentats en la trobada anual de la Societat Estatunidenca d'Oncologia Clínica (ASCO, per les seves sigles en anglès).

El fàrmac que aspira a «canviar les regles del joc» en pacients amb aquesta mena de càncer és el pembrolizumab, recull el diari britànic The Guardian. Aquest medicament d'immunoteràpia va dirigit a una proteïna específica de superfície de les cèl·lules immunes, que bloqueja i després aquestes busquen i destrueixen les cèl·lules canceroses.

Per a l'assaig clínic, es va reclutar a 32 pacients amb càncer de còlon en etapa dues o tres i un perfil genètic concret (MMR deficient/MSI-càncer de còlon alt) de cinc hospitals del Regne Unit.

Durant nou setmanes, els pacients van rebre pembrolizumab —conegut també pel nom Keytruda— abans de la cirurgia, en lloc del tractament habitual de quimioteràpia i cirurgia, i van ser monitorats al llarg d'aquest temps.

Els resultats que va llançar aquest tractament van ser prometedors: el 59% dels pacients tractats amb pembrolizumab no tenien signes de càncer, mentre que al 41% restant se'ls va extirpar el càncer durant la cirurgia. En tots dos casos, tots els pacients d'aquest assaig van quedar lliures de càncer després d'aquest tractament.

La diferència és abismal si es compara amb el tractament de quimioteràpia estàndard que s'administra a pacients amb aquest mateix perfil genètic. En aquest cas, menys del 5% no va presentar signes de càncer després de la cirurgia, segons va apuntar l'University College London, un dels centres que han dirigit l'estudi.

Per al professor Mark Saunders, oncòleg clínic consultor de Christie NHS Foundation Trust —una fundació dins del Servei Nacional de Salut d'Anglaterra— els resultats d'aquest assaig són «realment molt emocionants».

L'especialista considera que la immunoteràpia prèvia a la cirurgia per a pacients amb càncer de còlon no sols millora el resultat, sinó que «també evita que els pacients rebin quimioteràpia més convencional, que sovint té més efectes secundaris. En el futur, la immunoteràpia pot fins i tot substituir la necessitat de cirurgia», apunta.

Per part seva, el doctor Kai-Keen Shiu, investigador principal de l'assaig i oncòleg mèdic consultor de l'hospital University College London (UCLH), ha valorat a aquest fàrmac com «un tractament segur i altament eficaç per a millorar els resultats en pacients amb càncer de còlon d'alt risc, la qual cosa augmenta les possibilitats de curació de la malaltia en una etapa primerenca».