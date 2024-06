Aquest és l’efecte al cos de beure massa begudes energètiques

Gairebé la meitat dels estudiants espanyols consumeix begudes energètiques de manera relativament freqüent, segons l’Informe sobre Begudes Energètiques ETUDES de 2023 presentat pel Ministeri de Sanitat, malgrat que des de fa alguns anys els experts venen advertint que aquest hàbit podria tenir conseqüències greus per a la salut. De fet, el consum excessiu de begudes energètiques s’ha associat en la literatura mèdica amb problemes cardiovasculars com a hipertensió, malaltia cardíaca o fins i tot atac cardíac.

Així ho reflecteix, per exemple, un article publicat en el mitjà especialitzat Journal of the American Heart Association que documenta la relació ens la ingesta excessiva d’aquest tipus de refrescos amb un augment de la taxa d’hipertensió i amb canvis en altres paràmetres cardíacs rellevants, com l’interval QT (el lapse de temps entre el començament de l’ona cardíaca Q i el final de la T, que quan és anormalment elevat pot donar lloc a arrítmies cardíaques.

Aquests efectes s’observen a la toxicitat per cafeïna, un fenomen que es produeix amb consums de cafeïna molt per sobre dels recomanats (que, segons il·lustra la revista científica Acta Biomedica, és de 100mg al dia per als adolescents i de 400mg per als adults). S’hi afegeix l’acció estimulant que poden tenir altres ingredients de les begudes energètiques, com la taurina, que en ocasions es troben en quantitats manifestament superiors als límits diaris recomanats (de vegades s’ha detectat en algunes begudes fins 10 vegades la quantitat màxima diària recomanada de taurina).

Des d’almenys 2021, la literatura científica ve recollint reports de casos de persones amb diversos problemes, fonamentalment de naturalesa cardíaca, associats a un consum excessiu de begudes energètiques. Algunes de les complicacions observades inclouen la fibril·lació atrial (un tipus comú d’arrítmia cardíaca) o la hipertensió. Fins i tot, l’any 2021 es van publicar almenys dos reports (un en el mig Journal of Tehran University heart Center i un altre a The BMJ de pacients amb fallo cardíac relacionat amb un consum molt elevat de begudes energètiques.

Els riscos de l’excés de sucre

Cal tenir en compte que als perills d’aquest consum tan elevat de cafeïna i altres compostos estimulants se sumen els riscos que comporta la ingesta de massa sucre, que també pot tenir una sèrie d’efectes molt greus per a la salut de les persones. Encara que no totes les begudes energètiques contenen aquestes quantitats massives d’aquest ingredient (i n’hi ha que fan servir altres d’endolcidors com a substitut), sí que és el cas de moltes d’elles.

Particularment, l’excés de sucre en la dieta pot comportar un augment del pes corporal, un increment de la tensió arterial i l’aparició de diabetis de tipus 2, que al seu torn augmenten de molt el risc de patir malalties cardiovasculars greus.

Això s’ha comprovat també en el cas específic dels refrescos i begudes ensucrades, una categoria a què pertanyen moltes de les begudes energètiques actualment al mercat. Particularment, tenim evidències que el consum freqüent i excessiu d’aquest tipus de productes augmenta la pressió sanguínia en diversos grups de població que inclouen els nens i els adolescents.