Aquest és l’òrgan que més ha crescut en els últims anys, segons els experts

Disposar d’un estudi científic que expliqui amb participants de diverses generacions és una mica excepcional i converteix els seus resultats si cap en més rellevants. Això és el que ha passat amb una recent publicació sobre la imatge del cervell humà, en la que han pogut constatar no només que creix si es comparen generacions sinó que aquest augment podria reduir el risc de patir demència.

Aquest estudi ha estat realitzat per un equip d’investigació de la Universitat de Califòrnia a Davis, encapçalat pel neuròleg Charles DeCarli. Aquest equip subratlla que la mida del cervell interfereix efectivament en la salut cerebral de la persona adulta. Quan al per què d’aquest augment, DeCarli apunta que, a més de la genètica, hi ha altres influències externes que poden incidir en l’esmentat volum, tals com factors sanitaris, socials, culturals i educatius.

Les troballes, publicats a la revista JAMA Neurology, obren una porta a la investigació sobre la demència, un rang de patologies que a Espanya afecta a 800.000 persones i que cada any suposa més de 40.000 nous casos.

Els criteris volumètrics i estructurals que ha tingut en compte aquest equip científic comprenen tota la complexitat que tanca el cervell: es tracta d’un òrgan que pesa 1.500 grams, té un volum aproximat de 1.350 cm3 i conté prop de 20 bilions de neurones.

Quines parts del cervell creixen?

Les troballes es van realitzar acarant ressonàncies magnètiques realitzades a participants en l’estudi que havien nascut el 1930 i comparant-les que altres persones nascudes el 1970. La conclusió: aquests últims tenien un 6,6 per cent més de volum cerebral i gairebé un 15% més de superfície cerebral que els primers.

Van participar en aquest estudi, desenvolupat durant 75 anys, més de 5.200 homes i dones amb edats compreses entre els 30 i els 62 anys. D’aquests, alguna cosa més de 3.000 van ser inclosos en l’estudi cerebral, sotmesos a ressonàncies magnètiques durant una dècada (1999-2019). Com a biaix de l’estudi, destacar que majoritàriament han estat persones blanques no hispanes, és a dir, no s’han avaluat altres col·lectius destacables per volum poblacional, com l’hispà, l’afroamericà o l’asiàtic.

Els criteris per als mesuraments han estat el volum mitjà del cervell (amb increments de 6,6 per cent); la superfície cortical (increment del 15 per cent); i les estructures cerebrals com la matèria blanca, la matèria grisa i l’hipocamp, on també van constatar augments.

A més volum, menor risc de demència

A més dels índexs volumètrics constatats, l’equip liderat per DeCarli ha apuntat que unes estructures més grans a mesura que passen les generacions indiquen una millor salut cerebral, fins el punt que podrien disminuir els efectes de malalties relacionades amb les demències.

Als Estats Units, país al qual pertanyen les persones participants en l’estudi, l’alzheimer afecta uns 7 milions de persones. En termes internacionals, l’Organització Mundial de la Salut calcula que en l’actualitat hi ha més de 55 milions d’afectats, mentre que cada any es diagnostiquen gairebé deu milions de casos nous.