Relacionen una infecció d'herpes en la infància amb el risc de patir alzheimer

Una recerca realitzada per experts de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla ha conclòs que la infecció amb un virus herpes simple tipus 1 -HSV-1- durant la infància pot ser un risc de patir la malaltia de l'alzheimer, sobretot en persones grans asimptomàtiques sense diagnòstic aparent.

Es tracta, segons un comunicat de la universitat, del treball que ha realitzat un grup de recerca del Laboratori de Neurociència Funcional de la Universitat juntament amb un grup del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBM, CSIC-UAM), pertanyents al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED).

Mitjançant aquesta recerca han identificat que el grau d'infecció del virus herpes simple tipus 1 està relacionat amb la concentració cerebral de dipòsits de beta amiloide en persones majors asimptomàtiques, subratllant el paper d'aquest virus com a potencial factor de risc de la malaltia d'alzheimer.

Aquesta troballa ha estat recentment publicat en la revista Alzheimer’s Research & Therapy, i concreta que el citat virus és un patogen humà amb elevada prevalença en la població i amb capacitat per a instal·lar-se en les cèl·lules del sistema nerviós.

L'origen de la infecció, contreta en la infància en la majoria de casos, es localitza en les cèl·lules epitelials de la mucosa oral/nasal des d'on el virus és transportat a les neurones dels ganglis del nervi trigemin -en la zona de la cara- per a romandre allí latent durant tota la vida.

Factors externs com l'estrès, la inflamació persistent, o la immunosupressió entre altres, podrien facilitar l'accés d'aquest virus al cervell durant l'envelliment, una condició que incrementa de manera natural la vulnerabilitat del sistema immunològic i la permeabilitat de la barrera hematoencefàlica.

El catedràtic de Fisiologia de la Universitat Pablo de Olavide i autor principal de l'estudi José Luis Cantero cita que estudis en models cel·lulars i animals han mostrat que la reactivació recurrent de HSV-1 incrementa la patologia cerebral de la malaltia d'alzheimer, però «les troballes en humans són molt escassos i han estat obtinguts en les fases clíniques de la malaltia, quan el dany cerebral és molt evident».

L'estudi, en el qual a més de José Luis Cantero han participat la investigadora del Laboratori de Neurociència Funcional de la UPO Mercedes Atienza i les investigadores del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa María Jesús Bullido i Isabel Sastre, ha demostrat, en persones majors asimptomàtiques, que el grau d'infecció de HSV-1 està específicament relacionat amb les plaques de beta amiloide que apareixen dècades abans dels primers símptomes de l'Alzheimer.

A més, la recerca ha confirmat que la relació entre el HSV-1 i la càrrega de beta-amiloide cerebral és especialment evident en aquells casos que porten la variant genètica APOE4, considerat el factor de risc genètic més important per a desenvolupar Alzheimer i que posseeix al voltant del 25% de la població.

Aquests resultats posen de manifest que la càrrega viral de HSV-1 podria ser un factor de risc per a desenvolupar plaques de beta amiloide, considerades com la lesió neuropatológica més primerenca de la malaltia d'Alzheimer, «una cosa de la qual no teníem evidència en persones majors asimptomàtiques», com apunta María Jesús Bullido, professora titular de Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Madrid, i co-autora de l'estudi.