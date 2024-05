Aconsegueixen predir la progressió cap a la demència en pacients amb declivi cognitiu lleu

Un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i de la University of Eastern Finland (UEF) ha desenvolupat una eina que utilitza la intel·ligència artificial per a predir el temps que li queda a un pacient amb declivi cognitiu lleu per a arribar a la demència.

Els autors recorden que el declivi cognitiu lleu pot evolucionar cap a la demència en els primers quatre anys, especialment en aquells casos en els quals la patologia amiloide ja és present en els pacients, és a dir, quan proteïnes anormals anomenades amiloides s'acumulen i formen dipòsits en el cervell que li impedeixen funcionar com deuria.

I, segons estudis recents, la intel·ligència artificial (IA) exerceix «un paper crucial» en el diagnòstic i pronòstic durant la fase inicial de l'Alzheimer, recull la universitat madrilenya en una nota.

Els investigadors madrilenys, al costat d'uns altres de la University of Eastern Finland (UEF), revelen que «unes poques proves neuropsicològiques» poden capturar «de manera efectiva» la progressió cap a la demència, prescindint d'altres proves clíniques addicionals, la qual cosa facilita la integració d'aquesta tecnologia en la pràctica clínica.

També han constatat la importància de realitzar proves que determinin la presència de dues patologies (amiloide i tau) a l'inici del diagnòstic de declivi cognitiu lleu en el pacient, subratllen els autors de l'anàlisi.

Per això, posen en valor que els models que s'estan desenvolupant mitjançant tècniques de IA contribueixen al diagnòstic i pronòstic dels pacients, al mateix temps que permeten validar hipòtesis sobre l'evolució temporal de les malalties, i possibiliten l'anàlisi de si un marcador és capaç de rastrejar la malaltia.

Aquests algorismes empren dades longitudinals dels pacients per a estimar com evolucionen els símptomes i les patologies al llarg del temps.

Els resultats de l'estudi assenyalen que els pacients diagnosticats amb declivi cognitiu lleu i que presenten patologia amiloide a l'inici de l'estudi tendeixen a progressar cap a la demència a un ritme més accelerat en comparació amb aquells que no mostren evidència d'aquesta patologia.

Per això, destaquen que les avaluacions secundades per la IA «milloren significativament el diagnòstic clínic i el monitoratge de l'evolució» dels pacients en els anys següents, així com la capacitat de distingir entre demència de tipus Alzheimer i altres tipus.