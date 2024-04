Per què tenim mal alè al matí i diversos consells per a evitar-ho

Moltes persones pateixen de mal alè o halitosi quan s’aixequen al matí. Es tracta d’un símptoma que pot ser causat per diferents motius, la majoria lleus, però també per alguns de més complicats.

En un reportatge publicat per The Sun, el doctor Ferakh Hamid explica que «el mal alè o halitosi no es tracta només del que mengem. Sovint és causat per una mala higiene bucal: quan les partícules de menjar romanen, els bacteris s’acumulen a la placa i provoquen el mal alè. També pot indicar problemes dentals més greus, com a càries o malalties de les genives».

Els motius

Un dels motius és la sequedat bucal: La boca seca pot deure’s a un flux reduït de saliva. La saliva ajuda a neutralitzar els àcids i els bacteris i a mantenir un pH saludable. Si tenim menys saliva o si no fa la seva feina, els bacteris poden multiplicar-se i produir compostos amb pudor.

Un altre motiu és el que mengem. El doctor Hamid diu: «Certs productes com l’all i la ceba contenen substàncies químiques que afecten l’alè i la pell. Els productes lactis, una causa menys coneguda del mal alè, alimenten els bacteris naturals de la llengua que produeixen pudors».

Tenir mal alè al matí també pot apuntar a una mala higiene dental, el que provoca acumulació de placa i persistència de partícules de menjar entre les dents. Això afavoreix el creixement excessiu de bacteris, que d’una altra manera serien neutralitzats i que poden provocar mal alè.

La malaltia de les genives també provoca mal alè: «Quan no ens netegem bé les dents, s’acumula placa. No eliminar aquesta placa i l’ús de fil dental pot fer que vagi per sota de la línia de les genives i provoqui infeccions, el que no només danya l’estructura de les nostres dents sinó que també provoca mal alè a causa dels bacteris involucrats», diu el doctor Hamid.

Les solucions

La manera més senzilla de combatre el mal alè al matí és millorar la rutina i utilitzar fil dental. El doctor Hamid diu: «És important portar una rutina de cura bucal minuciosa per eliminar l’alè matutí. Netejar-se les dents regularment durant dos minuts i utilitzar fil dental pot reduir significativament els bacteris responsables del mal alè, assegurant que la seva boca es mantingui fresca. És necessari mantenir una bona higiene bucal amb regularitat per tractar i prevenir l’alè matutí».

Si desitges portar la teva higiene bucal a un nivell superior, els metges recomanen utilitzar netejadors interdentalsper eliminar més bacteris. Raspar la llengua pot eliminar l’acumulació de bacteris, petites partícules de menjar i també estimular la producció de saliva, el que significa que pot millorar la neteja de la boca en eliminar i neutralitzar les partícules de menjar i els bacteris.

Els fumadors també han de deixar l’hàbit per reduir el risc d’halitosi, així com d’altres malalties mortals. Hamid diu: «Eliminar fumar dels teus hàbits diaris pot millorar instantàniament la teva salut bucal i el teu alè matutí. El tabac no només provoca sequedat a la boca, sinó que també augmenta el risc de malaltia de les genives».

Mantenir-se hidratat també és vital per evitar el problema. «Beure molta aigua durant el dia és una part important per prevenir la sequedat de boca i el consegüent mal alè», diu Hamid. Esmorzar i menjar regularment durant el dia ajuda a estimular la producció de saliva, la qual cosa redueix el mal alè.