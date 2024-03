Intervenció pionera a Espanya: Un equip de l'Hospital La Fe extirpa un greu tumor a un nadó prematur

Un equip quirúrgic de més d’una trentena de professionals de l’hospital La Fe de Valencia va intervenir amb èxit el juliol de l’any passat a un nadó que encara estava en període de gestació per extirpar un tumor cardíac que posava en risc la seva vida i la de la mare, en la primera operació d’aquest tipus que es duu a terme a Espanya.

Es tractava d’un tumor cardíac poc freqüent conegut com a teratoma pericàrdic diagnosticat en la setmana 24 de gestació (cinc mesos i mig) i que es va comportar de manera agressiva, comprimint el cor i estructures veïnes, per tant, «amenaçant la vida de la nadó i també de la mare», segons van explicar ahir des de la Conselleria de Sanitat.

Atesa la complexitat de la situació, es va realitzar un seguiment exhaustiu de la gestació per la comissió de malformacions fetals per part d’un grup multidisciplinari format per especialistes en obstetrícia, neonatologia, genètica, cirurgia, cardiologia, neurologia i radiologia pediàtriques.

Aquest comitè va decidir inicialment un maneig intrauterí amb la realització per part d’obstetrícia de tècniques per alleujar la compressió del tumor a fi que la nadó complís setmanes de gestació i evitar el naixement prematur. El juliol de 2023, en la setmana 28 de la gestació (sis mesos i mig) donada la «gravetat extrema», es va decidir extreure a la nadó mitjançant cesària, amb tan sols 900 grams de pes.

La complexitat del procediment venia donada pel fet que, per les característiques del tumor, la pacient podria morir immediatament després de tallar el cordó umbilical que la mantenia unida a la mare pel que calia mantenir-la unida a la placenta mentre s’estabilitzava la pacient i s’iniciava l’acte quirúrgic, mitjançant la tècnica EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment), explica la cap de secció de Neonatologia, Raquel Escrig. Més d’una trentena de professionals, consistent en dos equips quirúrgics complets, un per a la mare i el segon per a la nadó, van participar en l’estudi i assaig d’aquesta cirurgia mitjançant simulació clínica.

Després de la cesària, la nena es va mantenir amb vida gràcies a l’assistència placentària que li proporcionava la seva mare, permetent la seva intubació prèvia al pinçament del cordó umbilical i la seva intervenció quirúrgica immediata per a l’extirpació del tumor que comprometia la seva vida. La pacient va requerir una nova intervenció dos mesos després per eliminar restes del tumor que havia crescut novament. Després d’aquesta i dos cicles de quimioteràpia en oncologia infantil, la petita és lliure de la malaltia.

«Un repte molt complex» per a l’hospital

Segons indica el gerent de l'Hospital La Fe, José Luis Poveda, «la coordinació i l’experiència dels professionals del nostre hospital han estat la clau per a l’èxit d’aquesta operació». L’activació d’aquest tipus d’intervenció quirúrgica ha representat «un repte molt complex que suposa una fita fonamental en el tractament dels tumors cardíacs en nadons prematurs».