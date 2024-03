La vacuna espanyola per a la tuberculosi inicia estudis clínics en adults a l’Índia

La vacuna espanyola de la tuberculosi, anomenada MTBVAC, inicia estudis clínics en adults a l’Índia. L’estudi està liderat pel govern indi a través d’Indian Council of Medical Research (ICMR) i per la companyia privada Bharat Biotech sota la tutela de biofarmacèutica gallega Biofabri.

En concret, es tracta de la primera vacuna viva atenuada de Mycobacterium tuberculosi aïllat d’un humà, segons informa el Grup Zendal en un comunicat.

Aquest assaig continuat està dirigit a avaluar la seguretat, reactogenicitat i eficàcia de la vacuna en adults sans a partir de 18 anys.

Biofabri recorda que l’única vacuna avui en ús, BCG (Bacil de Calmette i Guérin), consisteix en una variant atenuada del patogen de la tuberculosi en vaques. «Té més de cent anys i un efecte molt limitat en tuberculosi pulmonar, responsable de la transmissió de la malaltia, d’allà la necessitat d’avançar en aquesta nova vacuna que suposarà una fita en la vacunologia mundial i que és un exemple de col·laboració públic-privada, nacional i internacional», indica.

«Un pas de gegant»

«És un pas de gegant provar en adults i adolescents al país en el qual s’acumula el 28% dels casos de tuberculosi a nivell mundial», assegura el CEO de Biofabri, Esteban Rodríguez.

Assegura que es necessita un esforç més gran i finançament per combatre la tuberculosi, que continua sent una de les principals causes de mort infecciosa al món.

Per la seua part, el professor Carlos Martín, investigador principal del projecte Vacuna Tuberculosi, de la Universitat de Saragossa, ha subratllat: «La cooperació internació és essencial per aconseguir una vacuna eficaç contra les formes respiratòries de la malaltia, responsable de la transmissió respiratòria i si MTBVAC mostra la seua eficàcia en països endèmics, pot ser una eina clau per al control de la tuberculosi a nivell mundial».

Assajos

Fins a arribar als estudis clínics a l’Índia, la vacuna ha passat per l’anomenada fase 3, en nounats, que està sent avaluada en un assaig clínic doble cec, controlat i comparat amb l’actual vacuna BCG. En aquesta fase, seran vacunats 7.000 nounats de Sud-àfrica, 60 de Madagascar i 60 del Senegal. Actualment, ja s’han vacunat més de 1.900 nadons.

L’objectiu és avaluar la immunogenicitat i l’eficàcia de MTBVAC administrada per via intradèrmica a nens en els seus primers dies de vida.

Una altra fita important en aquesta vacuna és el desenvolupament de la fase 2 d’assajos clínics en adults amb el VIH, un estudi clau per determinar si MTBVAC és segura en aquesta població i podria ser útil en aquest col·lectiu, ja que la tuberculosi és una de les primeres causes de mort. Està en marxa en 16 centres de Sud-àfrica, que preveu la vacunació de 276 adults