Com evitar una intoxicació per monòxid de carboni

El monòxid de carboni és un gas completament silenciós, i la major part de les intoxicacions produïdes per aquest ocorren a les llars i estan relacionades amb activitats quotidianes, com l’ús de la calefacció.

Les característiques d’aquest gas, inodor i incolor, el converteixen en la coneguda com a mort dolça, ja que la seua inhalació pot provocar la mort en qüestió de minuts. El monòxid de carboni es troba en «els gasos produïts per calderes, escalfadors de querosè, estufes, llums portàtils o fanals, estufes de gas, generadors portàtils, o a la crema de carbó o fusta», expliquen en els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les seues sigles en anglès).

Com saber si t’estàs intoxicant amb monòxid de carboni?

Aquest gas pot acumular-se en espais tancats o semitancats, i qualsevol persona o animal que l’inhali durant uns minuts pot intoxicar-se i fins i tot morir. Però, com reconèixer aquesta intoxicació? Quins són els signes d’alarma? Com detallen en els CDC, els símptomes més freqüents de la intoxicació per monòxid de carboni són:

Mal de cap

Mareig

Debilitat

Nàusees

Vòmits

Dolor al pit

Confusió

Què fer en cas d’inhalar monòxid de carboni?

En notar els primers símptomes que podrien indicar un enverinament per monòxid de carboni, el primer que cal fer és respirar aire fresc de forma immediata. «Obri portes i finestres, apagui estufes, forns, escalfadors i aparells d’aquest tipus, i surti de la casa», adverteixen. El segon pas és contactar amb els serveis d’emergències per buscar atenció mèdica de forma immediata.

Com prevenir-lo?

El monòxid de carboni es produeix cada vegada que s’encén algun combustible com a gas natural, gas propà, gasolina, petroli, querosè, fusta o carbó. Per prevenir un enverinament o intoxicació, els CDC ofereixen les següents recomanacions: