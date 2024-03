La cafeïna, una aliada per baixar de pes

Algunes persones a Espanya utilitzen la cafeïna, un antioxidant alcaloide que es troba de forma natural als grans cacau i cafè, les fulles del te o les baies, com a suplement alimentari per a la crema de greix corporal. També prenen aquest tipus de beguda estimulant per activar el sistema nerviós de cara a fer exercici físic i rendir més.

El cert és que el cafè no sempre ha tingut molt bona premsa respecte als seus possibles efectes per a la salut, tanmateix, són diversos els estudis que demostren que pot contribuir a reduir certes malalties, així com el risc de tenir un infart. Però encara n’hi ha més, perquè fins i tot si se li afegeix sucre, podria arribar a afluixar l’esperança de vida.

No són pocs els complements, com l’espirulina, el te verd o negre, que actualment s’utilitzen per baixar de pes, tenir més energia, reduir el cansament, millorar el funcionament del sistema esportiu o, fins i tot, per tractar malalties com l’osteoporosi, l’artritis, l’asma, la diabetis, els refredats o els problemes gastrointestinals. Però, quina és l’opinió de la ciència sobre això?

Belén Fontán Calvo, especialista en Dietètica i Nutrició del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, ha desmentit en una entrevista realitzada per Europa Press que hi hagi suplements amb la capacitat cremar greix, ja que, per a això, és precís produir un dèficit calòric a través de l’alimentació i l’exercici; no obstant, assegura que «alguns poden ajudar».

«La base per a la crema de greix i per a la producció d’aquest dèficit calòric resideix en l’alimentació, l’entrenament, l’activitat física i el descans», ha especificat l’experta. Tanmateix, i sempre que es compleixin aquestes tres variables per dur a terme un dèficit calòric, sí que es podria comptar amb alguns suplements; bé perquè produeixen sacietat i redueixen la gana, bé perquè augmenten la despesa calòrica, o bé perquè aconsegueixen que l’absorció del greix de la dieta es vegi disminuïda.

El primer d’ells és la cafeïna. Quan intervé en sistemes energètics, aconsegueix incrementar el metabolisme basal, el que es tradueix un consum més important de calories diàries i permet més flexibilitat a l’hora de perdre grassa. «Per tant, si tens un entrenament ben planificat, i estàs buscant millorar la teva condició física o reduir la teva massa grassa, la cafeïna pot ser un bon aliat, sempre que la toleris bé i la teua alimentació, exercici i descans siguin adequats al teu objectiu,» assegura l’experta. Un altre d’aquests suplements és el te verd.

A més de cafeïna, conté catequines, que ajuden un millor control de la glucosa plasmàtica, millora l’oxidació dels greixos i incrementa la sacietat, millorant a més el metabolisme dels pacients que estan sotmesos a dietes hipocalòriques. «Si l’incloem en un estil de vida saludable que tingui els nostres tres pilars fonamentals per a la pèrdua de greix, pot ser un bon aliat», assegura Fontán.

El màxim de tasses de cafè per dia

Segons diversos estudis presentats en la 71è sessió científica anual del Col·legi Americà de Cardiologia, la quantitat ideal seria entre les dos i les tres tasses diàries. En aquesta dosi, s’associa amb un menor risc de tenir malalties cardíaques i ritmes cardíacs perillosos, així com amb una esperança de vida més gran.

En aquest sentit, els investigadors opinen que aquestes anàlisis, els més amplis realitzats fins ara sobre la qüestió, solidifiquen l’evidència que el cafè no es relaciona amb l’aparició o l’empitjorament de malalties cardíaques i que, de fet, té efectes protectors per al cor.

Quins beneficis té beure cafè tots els dies?

Les dosis moderades de cafeïna milloren les funcions cognitives com l’atenció i vigilància en consumir-lo abans de l’exercici físic. Així mateix, també augmenta la resistència en exercicis aeròbics: millora la velocitat de moviment i la força en sessions de cardio.

A més, es potencia el rendiment a l’hora de córrer, saltar o llançar objectes. Es pot destacar que cal tenir especial cura en aquelles persones amb extrema sensibilitat a la cafeïna o altres afeccions. Per la qual cosa els experts recomanen anar i informar-se amb l’especialista segons cada cas.