Pla d'un box amb les constants d'una pacient ingressada per covid a l'UCI de Vall d'Hebron.ACN

Les persones amb VIH tenen més possibilitats de patir una malaltia cardiovascular greu després de contraure la covid-19. Així ho conclou una investigació internacional publicada a la revista 'Clinical Microbiology and Infection Diseases'. L'estudi determina que el risc de patir una malaltia cardiovascular greu augmenta un 30% per a les persones amb VIH el primer any després de passar la covid-19.

El risc més elevat també es va confirmar en el cas de persones amb VIH amb covid-19 que no havien patit anteriorment cap malaltia cardiovascular, i en les que no havien requerit un ingrés hospitalari. Els episodis més freqüents observats han estat la malaltia tromboembòlica, la insuficiència cardíaca i diverses malalties del cor.

Tot i que diversos estudis han relacionat la infecció per covid-19 amb un augment del risc de resultats cardiovasculars adversos a la població general l'efecte entre persones amb VIH encara no havia estat explorat. La recerca inclou aproximadament 18.000 persones amb VIH, 14.000 de les quals no havien estat diagnosticades prèviament de covid-19, mentre que 4.199 sí.

En total, 832 van patir una malaltia cardiovascular l'any següent a la covid-19 o en el mateix període al grup control. En l'equip d'investigadors internacional hi ha presència de la Fundació Lluita contra les Infeccions, el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT) i l'Odense University Hospital (OUH) de Dinamarca.

El major risc: els mesos posteriors a la covid

Els investigadors han comprovat que la població amb VIH que havia passat la covid-19 tenia un risc més elevat de patir una malaltia cardiovascular greu l'any següent a haver patit la covid-19, especialment durant els primers sis mesos.

Per aquest motiu investigadors apunten que la malaltia originada pel coronavirus s'ha de considerar un risc addicional en el cas de les persones amb VIH i, en especial, considerar el període posterior a la covid-19 com un període de major risc de patir episodis cardiovasculars. En aquest sentit, destaquen la importància de la prevenció mitjançant la vacunació així com la necessitat urgent d'aprofitar les intervencions preventives durant aquest període.

Atenció especial i prevenció per part dels metges

El Dr. Josep M. Llibre, investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions que ha coordinat l'estudi i metge de l'Hospital Germans Trias, comenta que l'augment de les possibilitats que tenen les persones amb VIH de patir una malaltia cardiovascular greu després d'haver passat la covid-19 pren una gran rellevància, ja que els metges han de considerar aquest període.

De fet, la malaltia cardiovascular s'estima que és 1,5 o 2 vegades més prevalent en la població amb VIH que en el cas de la població general. Ara s'hi afegeix l'augment del risc de patir-ne una de greu després de la covid-19. Per això, Llibre destaca que és important que les persones que viuen amb el VIH es vacunin contra la covid-19. Alhora, l'investigador ressalta que si s'ha passat la infecció, hauria de ser primordial ser conscient d'aquest augment del risc i intentar controlar altres factors que poden potenciar la malaltia cardiovascular com el tabaquisme, la diabetis, la hipertensió o el colesterol alt.