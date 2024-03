Sanitat estudia que els preservatius siguin gratuïts per als joves amb menys poder adquisitiu

El Ministeri de Sanitat està estudiant la possibilitat que el preservatiu sigui gratuït per als joves amb menys poder adquisitiu, i que presenten uns increments importants en les taxes d'infeccions de transmissions sexuals. Així ho ha anunciat la ministra Mónica García al Senat, on ha defensat que no hi ha millor política de salut pública que la prevenció.

La ministra ha explicat les principals polítiques del seu àmbit. Sobre els presumptes casos de corrupció en l'àmbit sanitari durant la pandèmia, ha assegurat que no fa «distincions ni matisos quan es tracta de corrupció sanitària» i ha afirmat que es treballarà per evitar que es torni a fer negoci amb la salut.

En aquest sentit, ha adquirit el compromís de blindar el sistema de salut de qualsevol retallada i prevenir la corrupció sanitària amb controls més rigorosos. Entre d'altres, ha dit que es reforçarà l'atenció primària i la salut pública i es crearà una Agència Estatal de Salut Pública per assegurar reserves estratègiques de contramesures mèdiques que protegeixen del frau.

La ministra ha explicat els grans reptes del seu ministeri, com són la salut mental, l'Agència de Salut Pública i el canvi climàtic. També ha fet referència als objectius d'universalitat i a la voluntat de reformar l'estatut marc dels treballadors i acabar amb les guàrdies de 24 hores, entre d'altres.

Ha parlat a més de la creació de l'especialitat de Medicina d'Urgències i Emergències, de la necessitat de reforçar l'atenció primària amb les comunitats autònomes i la col·laboració amb el Ministeri de Treball i de Seguretat Social per incorporar l'autojustificació de l'absència lleu al lloc de treball.

La ministra ha afirmat que s'ha d'adaptar la sanitat als reptes del segle XXI. En aquest sentit, ha destacat l'aprovació de l'avantprojecte de llei per a la creació de l'Agència Estatal de Salut Pública. A més, ha confirmat el seu compromís contra el tabaquisme i acabar amb el biaix de gènere en l'atenció sanitària.

García ha parlat també de la política sanitària en l'àmbit del càncer, on ha anunciat un reial decret per crear la Xarxa Estatal de Vigilància en Salut Pública, que incorporarà un sistema de vigilància del càncer per coordinar i millorar la investigació i la prevenció.

També s'està treballant per incorporar les prestacions en matèria de salut visual i bucodental, amb una inversió per part del ministeri que ajudarà a les comunitats a posar en marxa aquestes prestacions, segons ha informat Sanitat en un comunicat. La ministra ha dit que es tracta d'«eixamplar» el sistema de salut.