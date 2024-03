Sanitat contracta una intel·ligència artificial per ajudar a la presa de decisions clíniques

El ministeri de Sanitat ha formalitzat el contracte per oferir als professionals del Sistema Nacional de Salut (SNS) l’accés a un sistema de software d’Intel·ligència Artificial concebut com un recurs mèdic per a la decisió clínica.

Els serveis en qüestió són les eines uptodate i uptodate advance del desenvolupats Uptoodate Inc, segons explica l’anunci d’adjudicació sobre això a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i tal com recull el portal de notícies sobre salut Redacción Médica.

Aquests sistemes de suport per a la decisió clínica es defineixen com a «solucions fiables i basades en evidència per a l’atenció mèdica moderna». Específicament, ofereixen contingut clínic, de medicaments i de pacients recolzat per més de 7400 autors i editors clínics experts.

L’esmentat article assenyala que «l’equip editorial» de la companyia «revisa les últimes investigacions i desenvolupa contingut unificat de suport a la presa de decisions clíniques i farmacològiques en 25 especialitats per brindar recomanacions basades en evidència».

En el mateix sentit, l’equip produeix contingut original que proporciona orientació clara, remet a literatura de suport i emet recomanacions per a la presa de decisions clíniques viables.

D’acord a l’anunci de l’adjudicació, el que es proporciona és una llicència de subscripció on-line, on-site i off-site d’accés als sistemes de suport per a la decisió clínica uptodate i uptodate advence per un termini de 24 mesos. El valor estimat del contracte és de 7.630.987,37 euros.

L’esmentat document també apunta que l’òrgan de contractació, que és en aquest cas la Secretaria d’Estat de Sanitat, ha decidit adjudicar a aquesta companyia el contracte per «la seva oferta econòmicament avantatjosa». L’oferta d’aquest proveïdor va ser l’única que es va presentar.