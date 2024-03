Aquests són les escenaris on s’han gravat algunes pel·lícules nominades als Oscars 2024

La nova edició de la gala dels Oscars se celebrarà aquest diumenge 10 de març, on l’Acadèmia de Hollywood fa un reconeixement a la indústria cinematogràfica mundial. Enfocant aquesta cita des d’un punt de vista viatger, aquests són els escenaris on s’han gravat algunes de les pel·lícules que opten a emportar-se l’estatueta d’or.

'Los Asesinos de la Luna'

Joseph H. Williams Tallgrass Prairie Preserve a Pawhuska.Donald T Devine

El cineasta Martin Scorsese va tornar a la gran pantalla amb Los Asesinos de la Luna, una adaptació audiovisual del llibre de David Grann que compta la tràgica història del poble indígena d’Osage, en la dècada de 1920.

Les localitzacions utilitzades per gravar la pel·lícula van ser les mateixes en les quals van ocórrer els fets. Encara que s’han utilitzat més de deu llocs diferents, destaquen dos ciutats en les quals s’ha recreat perfectament aquest ambient de l’Amèrica profunda industrial, típica dels anys 20: Pawhuska i Fairfox, ambdues situades a Oklahoma i envoltades de paratges naturals que recorden al salvatge oest.

'La societat de la neu'

Sierra Nevada.iStockphoto

Si hi ha una pel·lícula en la qual el paisatge cobra un paper fonamental, aquesta és La societat de la neu. La història del tràgic accident d’un avió uruguaià en Los Andes ha estat rescatada pel director espanyol J.A. Baiona en forma de film, optant a l’Oscar a Millor Pel·lícula Internacional 2024.

Per recrear la Serralada mateixa dels Andes, l’equip de es va traslladar a la Lacuna de las Yeguas, a 2.900 metres d’altitud, situada a Sierra Nevada, Granada. Més de 100 dies va durar el rodatge per recrear la història dels 16 homes que van sobreviure a dures condicions climàtiques durant més de 70 dies. Una història real amb què Baiona pot guanyar la seua primera estatueta d’or.

' Barbie '

Malibú.Getty Images/iStockphoto

Si hi ha escenaris que literalment semblen trets d’un conte, aquests són els de Barbie. La pel·lícula, dirigida per Greta Gerwig, va ser la més taquillera de 2023, assolint una recaptació de 1000 milions de dòlars durant les tres primeres setmanes en cines.

Palm Springs o Malibú són alguns dels llocs que es van utilitzar per gravar escenes de la pel·lícula. Tanmateix, la famosa mansió de Barbie coneguda com a 'Dreamhouse', va ser replicada de forma exacta per l’equip de la dissenyadora de producció, Sarah Greenwood, i la decoradora d’escenaris, Katie Spencer.

' Oppenheimer '

Universitat de Berkeley.Getty Images/iStockphoto

Christopher Nolan ha estat l’encarregat de portar a la gran pantalla la història de Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atòmica. La pel·lícula, que acumula 13 nominacions, compta amb localitzacions hiperrealistes, on es va desenvolupar la vida del científic.

La major part dels escenaris en els quals es va rodar la pel·lícula, coincideixen amb els llocs en els quals Oppenheimer va passar part de la seua vida: a la Universitat de Berkeley i en la de Los Angeles, on va impartir classes, i en Los Álamos (ambdues localitzacions utilitzades per reviure el moment històric).

'Anatomia d’una caiguda'

Villarembert.DimiTalen

La directora francesa Justine Triet, va crear aquesta història dramàtica que ha rebut 5 nominacions als Premis Oscar 2024. La narració gira entorn d’una investigació policial per la mort d’un home en estranyes circumstàncies.

La regió de Savoia, en la que es troben els Alps Occidentals, van servir a la directora per recrear la llar de la mare i el nen. Villarembert és el poble on actualment es pot visitar la casa de fusta en la qual es va gravar part de la pel·lícula, un habitatge del segle XX que es troba a 1.400 metres d’altitud.