Els requisits del SEPE per poder cobrar tot l’atur de cop

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ofereix la possibilitat de cobrar d’una sola vegada la prestació d’atur —l’atur— a aquelles persones que hagin perdut la seua feina de manera involuntària i desitgin emprendre de manera autònoma.

És el que es coneix com a capitalització de la prestació d’atur, una mesura que té per objectiu «facilitar iniciatives d’emprenedoria i d’ús autònom mitjançant l’abonament anticipat de la prestació d’atur pendent de percebre», expliquen des del web del SEPE.

Entre les persones que poden sol·licitar aquesta ajuda al SEPE per cobrar l’atur de cop, es troben aquelles que es vulguin incorporar de forma estable com a socis treballadors en cooperatives o en societats laborals, o bé que pretenguin desenvolupar una activitat com persones treballadores autònomes. En aquest cas, no s’inclouen els qui es donin d’alta com a treballadors autònoms econòmicament dependents, firmant un contracte amb una empresa amb la qual haguessin mantingut una relació contractual immediatament anterior a la situació legal d’atur o que pertanyi al mateix grup empresarial d’aquella, detalla el SEPE.

De la mateixa manera, per poder rebre l’atur restant pel temps treballat en una única vegada, és imprescindible complir els requisits que exposa el SEPE:

Ser beneficiari d’una prestació contributiva per atur per cessament total i definitiu d’una relació laboral, pendent de rebre a data de sol·licitud del pagament únic, almenys tres mensualitats. En el cas de ser beneficiari de la prestació per cessament d’activitat, és necessari que tinguin pendent de percebre com a mínim sis mesos.

Si es capitalitza la prestació d’atur per incorporar-se com a soci d’una societat laboral o cooperativa, ha de reunir tots els requisits per ser beneficiari de la prestació contributiva per atur, excepte el de trobar-se en situació legal d’atur.

No haver cobrat el pagament únic, en qualsevol de les seues modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.

Iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la resolució que concedeixi el pagament únic, i sempre en data posterior a la sol·licitud. No obstant, una vegada realitzada la sol·licitud, es pot iniciar l’activitat i donar-se d’alta en la Seguretat Social abans de la resolució del pagament.

A aquests requisits cal afegir que els qui hagin compatibilitzat el treball per compte propi i l’atur en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic no tindran de dret a obtenir aquest pagament per constituir-se com treballadors o treballadores per compte pròpia o com persones treballadores autònomes sòcies d’una societat mercantil.

Per poder sol·licitar la capitalització de l’atur n'hi ha prou amb entrar a la seu electrònica del SEPE, o bé anant a alguna de les seues oficines de prestacions (mitjançant cita prèvia), a qualsevol oficina d’inscripcions públic o per correu administratiu.

En tots els casos, la documentació necessària que s’ha de presentar és l’imprès de sol·licitud de pagament únic, el DNI o passaport —en el cas dels espanyols—, el certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en qui consta el NIE —en el cas de nacionals de la UE— la Targeta d’Identitat d’Estranger/a (TIE) en la que consta el NIE, i el passaport —per als no nacionals de la UE— i la memòria explicativa sobre el projecte de l’activitat a desenvolupar i de la inversió a realitzar.