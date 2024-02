El superaliment que hauries de prendre abans de dormir per regular el sucre i perdre pes

Hi ha aliments que per la gran quantitat de nutrients que tenen reben el nom de superaliments. En sentir aquest nom tendim a pensar en productes exòtics, com l’espirulina, el kale, l’açaí o les baies goji, però també es poden considerar com tal, aliments tan típics de la cuina d’Espanya com els llegums, l’all o l’oli d’oliva.

No són pocs els productes que utilitzem a la cuina pel seu sabor, però que amaguen altres virtuts. El gingebre és molt apreciat per la seua aroma, també pel seu sabor picant, però són els seus beneficis i propietats medicinals els que han convertit a aquesta arrel en un indispensable de moltes dietes, ja sigui prenent-lo fresc, seca, en pols, o en infusió.

La fragància i sabor característics del gingebre prové dels seus olis essencials, com el gingerol, que també li aporta moltes de les seues propietats beneficioses per a la salut, perquè té efectes antiinflamatoris i antioxidants. El gingebre sol utilitzar-se per alleujar les nàusees i els vòmits, sobretot si aquests estan relacionats amb l’embaràs.

S’ha demostrat que facilita el buidatge de l’estómac, el que alleuja en casos d’indigestió crònica, afavoreix l’eliminació de bacteris i altres microorganismes intestinals perjudicials. És molt útil davant de refredats i grips, ajuda a reduir el dolor menstrual i conté minerals que participen en la contracció de múscul i la transmissió de l’impuls nerviós, la qual cosa ho fa ideal per combatre espasmes i debilitat muscular.

Continuen investigant la seua capacitat per reduir el risc de desenvolupar alguns tipus de càncer, com el colorectal, així com protegir davant el deteriorament cognitiu provocat per l’edat.

El gingebre pot afavorir la pèrdua de pes, reduint la relació cintura maluc i la proporció a maluc en persones amb sobrepès. També s’ha estudiat els efectes que té sobre l’índex de massa corporal, que ajuda a disminuir. La seva capacitat per influir en la pèrdua de pes s’associa amb el seu potencial per ajudar a augmentar el nombre de calories cremades o reduir la inflamació.

També s’ha estudiat la seua capacitat per reduir els nivells d’insulina en sang i de millorar diversos factors de risc de malalties cardíaques en persones amb diabetis tipus 2, encara que en ambdós casos els resultats van ser esperançadors, són necessaris més estudis que els corroborin.