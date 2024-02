Arriba l’apagada de la TDT en SD: així es podrà veure la televisió a partir d’aquest 14 de febrer

El 98% dels aparells són compatibles amb els serveis de HD i si no, hi ha solucions.Cedida

Tots els canals de la Televisión Digital Terrestre (TDT) passaran a emetre’s únicament en alta definició a partir del proper dia 14, quan cessaran les emissions estàndard (SD), però un no s’ha d’alarmar: el 98% dels aparells són compatibles amb els serveis de HD i si no, hi ha solucions.

Dimecres vinent es fa un nou pas en l’evolució dels canals de televisió en digital per optimitzar la seua imatge i el seu so. Entra en vigor l’obligació d’emetre en alta definició (HD) i desapareixeran els canals en digital estàndard.

Però no s’ha d’escampar el pànic, perquè la majoria dels televisors més moderns, els que tenen menys de quinze anys estan preparats per a això. Tenen capacitat de rebre i mostrar senyals en aquest sistema amb més resolució, ja que disposen d’un receptor de TDT amb cobertura HD integrat, una antena adequada i un suport d’alta definició.

Com saber si un televisor és compatible amb HD

No s’ha d’esperar a l’últim dia per comprovar si un televisor aquesta preparat per al HD. La millor manera de saber si és compatible és comprovant si pot veure algun canal amb aquesta qualitat, una cosa factible perquè porten retransmetent fa anys amb aquesta resolució, fins i tot alguns en simulcast, és a dir, en senyal HD i SD. Per a això cal fixar-se en si apareixen les sigles HD en la programació que s’estigui veient o en el menú de la guia de TV.

Si ja es poden veure els canals HD, la televisió és compatible i només caldrà reordenar els canals, i en algun cas tornarà a sintonitzar perquè en desaparèixer els serveis en definició estàndard es pot canviar el nombre de canals i la seua posició en la llista. En alguns televisors, la sintonització es realitza de forma automàtica, però si no sap com fer-ho pot consultar el manual de l’aparell.

En línies generals, encara que els passos poden variar segons el model, es tracta de prémer en el comandament a distància el "Menú" i desplaçar-se fins trobar alguna cosa com a "Configuració", "Buscar Canals" o "Sintonització automàtica". Aquest procés de recerca automàtica tarda diversos minuts i després haurà d’ordenar els canals que vulgui.

Tot això es detalla a la guia que ha llançat la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals amb pautes orientatives. Si encara així sorgeixen dubtes, es pot trucar al telèfon de l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de la Televisió Digital (901 20 10 04) o consultar el web televisiondigital.gob.es

Què fer si la meua tele no és compatible

Si la televisió és molt antiga i no és capaç d’emetre en HD, es podrà solucionar-lo comprant un descodificador o sintonitzador extern que faci que el senyal sigui compatible amb la tecnologia HD. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris, aquests costen uns 20 euros i es connecten al cable d’antena i al televisor i permeten rebre el senyal de TDT en format d’alta definició. S'haurán de sintonitzar els canals seguint les instruccions del manual.

L’'apagada' no afectarà a la televisió que arribi a través de la xarxa d’internet, a les plataformes de pagament, amb la qual cosa una altra solució és comprar un dispositiu de streaming, un petit aparell electrònic que es connecta al televisor i permet reproduir contingut des d’internet a través de diferents aplicacions, i donarà accés a canals i plataformes i en traurà més profit a la televisió en convertir-la en una smart TV.

Quan es veurà cada canal només en HD

Una bona part dels canals emetien ja en simulcast, és a dir en les dos freqüències per duplicat, per SD i HD, amb el que ara només és qüestió d’eliminar el de pitjor definició. RTVE era un d’ells, i el passat 6 de febrer ja va eliminar tots els seus canals en SD: La 1, La 2, Canal 24 Hores, Teledeporte i Clan. Fins i tot La 1 ha començat a emetre de manera regular la programació en Ultra Alta Definición (UHD) a tot Espanya.