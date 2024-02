El consum de viagra podria reduir les possibilitats de patir alzheimer

Els fàrmacs utilitzats per tractar la disfunció erèctil podrien estar associats amb un menor risc de patir la malaltia d’Alzhéimer, assenyala un estudi que publica avui Neurology. La investigació no prova que aquest tipus de medicaments redueixin el risc de patir alzheimer, «només mostra una associació», va destacar l’Acadèmia Nord-Americana de Neurologia, que publica l’esmentada revista.

En la investigació, encapçalada per l’University College de Londres, es van examinar els historials mèdics de 269.725 homes amb una edat mitjana de 59 anys als quals s’havia diagnosticat recentment disfunció erèctil, però que no tenien problemes de memòria ni de pensament a l’inici de l’estudi.

En ell es va comparar el 55% dels participants a qui s’havia receptat fàrmacs per a la disfunció erèctil amb el 45% als que no. Aquests van tenir un seguiment mitjà d’uns cinc anys i, durant aquell període, 1.119 persones van desenvolupar la malaltia d’Alzhéimer. Les dades recollides es van ajustar a altres factors que podrien afectar la taxa d’alzheimer, com l’edat, l’hàbit de fumar i el consum d’alcohol.

El resultat va ser que les persones que prenien medicaments per a la disfunció erèctil tenien un 18% menys de probabilitats de desenvolupar alzheimer que les que no, agrega la nota de l’Acadèmia Nord-Americana de Neurology. La investigació es va basar en registres de receptes i els autors van indicar que l’associació entre medicament i reducció de risc de la malaltia va ser més gran en aquells que van rebre més receptes durant el període d’estudi.