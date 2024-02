Retiren una coneguda crema hidratant per contenir un component cancerigen

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada de forma imminent d’una crema hidratant dels establiments d’Espanya. L’organisme del Ministeri de Sanitat ha llançat l’alerta perquè se cessi la comercialització de diversos lots, així com per evitar que els clients que disposin d’ella a les seves llars no la utilitzin.

La crema hidratant en qüestió és de Nuky Soft i els lots afectats corresponen als números: 211125, 211001, 210726. El motiu de retirada es deu al component anomenat butylphenyl methylpropional. També conegut com lilial, aquesta és una de les substàncies prohibides als productes cosmètics. L’empresa encarregada de comercialitzar aquests lots es tracta d’Arom SA.

El perill d’aquesta substància química de Nuky Soft

Segons l’Organització Mundial d’Usuaris i Consumidors (OCU) aquest component lilial pertany al grup d’aldehids aromàtics. Això significa que és aquella substància que aporta als productes cosmètics una aroma floral. Des de la mateixa OCU citen que aquesta butylphenyl methylpropional és «fragància que se sospita que pot afectar a la fertilitat i induir problemes de sensibilització de la pell».

Aquest component està prohibit a la Unió Europea des de març de 2022, per la qual cosa és un ingredient no permès als cosmètics. Per això l’AEMPS ha llançat una alerta a fi d’evitar la seva utilització i evitar problemes en la salut. I, és que, l’impacte del lilial en l’organisme, més enllà del problema a la pell, té un efecte cancerigen, mutagènic i fins i tot provocar problemes de fertilitat.

Consells bàsics si tens o has utilitzat aquesta crema

Davant d’una alerta sanitària d’aquest tipus de cosmètics, el fonamental és mantenir la calma. El primer, és comprovar si comptes amb el producte en qüestió en algun lloc de casa teva o si algun altre conté l’ingredient que s’esmenta. Cal recordar que advertències com «provat amb control dermatològic, hipoal·lergogen» o «per a pell sensible» no sempre garanteixen l’absència de fragàncies al·lergògenes als cosmètics.

Si has arribat a utilitzar-lo, el recomanable és rentar-se la zona amb especial atenció i consultar un professional en el cas de detectar alguna anomalia a la pell. Si simplement el tens al teu necesser, l’ideal és que no es continuï utilitzant.