Identifiquen un nou fàrmac que pot superar la resistència a degradadors de proteïnes

Un estudi dirigit per investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha identificat un medicament que pot eliminar selectivament les cèl·lules resistents a medicaments innovadors. Els degradadors de proteïnes són prometedors per abordar malalties que abans es consideraven intractables.

Es tracta d'un enfocament innovador en el descobriment de fàrmacs i a diferència dels medicaments tradicionals, que bloquegen funcions proteiques específiques, alteren el procés de degradació natural de les cèl·lules perquè puguin eliminar les proteïnes que són rellevants per a la malaltia. Tot i això, la resistència a aquests degradadors continua sent una qüestió sense resoldre. L'estudi, dirigit per la doctora Cristina Mayor-Ruiz i el doctor Antoni Riera, ha aconseguit avenços significatius en la comprensió i lluita contra la resistència a aquests innovadors fàrmacs.

Aquesta resistència és per exemple un obstacle important per al tractament del càncer. A mesura que les cèl·lules canceroses es reprodueixen ràpidament, amb el temps, poden adaptar-se i esdevenir resistents als medicaments, cosa que fa que els tractaments siguin ineficaços. Aquesta qüestió és especialment problemàtica amb els degradadors de proteïnes, que, tot i ser molt prometedors, també són susceptibles a la resistència.

En el nou estudi, els investigadors van abordar aquesta qüestió mitjançant l'ús del model cel·lular més resistent als degradadors de proteïnes conegut fins ara. L'objectiu era trobar un fàrmac amb capacitat d'atacar i eliminar de manera específica aquestes cèl·lules resistents. Finalment, l'equip va identificar un medicament anomenat RBS-10, que pot eliminar selectivament les cèl·lules resistents.

Per comprendre millor com aquest fàrmac desplega els seus efectes, els investigadors van aprofundir en el mecanisme d'acció. Van poder identificar l'enzim NQO1 com a objectiu principal d'RBS-10. El model cel·lular resistent va manifestar un augment significatiu en l'expressió d'NQO1. Una anàlisi més detallada mitjançant enfocaments proteòmics, metabolòmics i genètics va revelar que RBS-10 actua com un profàrmac, cosa que significa que s'activa únicament després de la seva metabolització per NQO1 a les cèl·lules resistents.

El doctor Riera ha apuntat que és fonamental entendre els mecanismes de resistència i ha afegit que els medicaments en etapes preclíniques i clíniques que funcionen com ho fa RBS-10 «poden ser clau per abordar la resistència als degradadors de proteïnes en entorns clínics».