El motiu pel qual solem patir restrenyiment quan viatgem i com solucionar-ho

Són moltes les persones que, quan estan de vacances i sobretot van de viatge, comencen a notar que van menys al bany: el restrenyiment associat al canvi d’hàbits o ubicació és molt freqüent. Aquest fenomen s’estima que afecta entre el 30 i el 40% dels viatgers. Sovint és el resultat de la deshidratació, estar assegut durant un llarg període de temps en avions i trens, l’estrès del viatge, menjar menjar nou o menjar ràpid, o una combinació de tots ells.

Si bé la regla estricta que diu que has de defecar tots els dies és un mite, fer-ho menys de dues o tres vegades per setmana podria ser un indicador que el cos necessita més fibra i líquids per estimular el còlon i provocar l’evacuació intestinal. A més de mantenir-se hidratat i menjar aliments rics en fibra, els gastroenteròlegs aconsellen als seus pacients mantenir un horari de son normal en la mesura possible, ja que els canvis de zona horària alteren el rellotge intern del cos que regula el son i la digestió.

I, si és possible, prepara’t prenent un suplement probiòtic o menjant aliments fermentats que ajudin la digestió, com iogurt, en els dies previs al viatge. Els viatges i les vacances no es presten a ser regulars. De fet, tot el relacionat amb ells afecta l’horari del bany. L’estrès d’afanyar-se a fer les maletes o sortir per la porta pot provocar un bloqueig.

En resposta a l’estrès, el cos allibera un factor alliberador de corticotropina o CRF, que estimula la producció d’una sèrie d’altres hormones. Una d’elles és l’hormona adrenocorticotròpica (ACTH), que s’allibera a la glàndula pituïtària. Després, l’ACTH estimula les glàndules suprarenals perquè produeixin i alliberin cortisol, una hormona de l’estrès que interfereix amb el moviment normal dels aliments a través del tracte digestiu.

Els nivells alts de cortisol limiten la secreció d’enzims digestius crucials que ajuden al cos a descompondre els aliments i absorbir els nutrients, la qual cosa alenteix el ritme dels aliments que es mouen a través del sistema digestiu. Això significa que els músculs no es contreuen com ho fan normalment, que és el que impulsa els aliments a través del sistema digestiu, la qual cosa porta a un temps de trànsit més lent.

Els viatges també solen comportar canvis en l’horari de son, el que contribueix a provocar restrenyiment. Dormir molt poc s’ha relacionat amb un 30% més de risc de restrenyiment. La deshidratació també contribueix de manera important al restrenyiment i volar a un destí pot assecar el cos. Les cabines dels avions tenen nivells d’humitat molt baixos. Al voltant del 50% de l’aire a la cabina d’un avió prové de l’exterior, a gran altura, on és gairebé completament lliure d’humitat.

A més, hi ha moltes persones a les quals els costa utilitzar un bany públic o que simplement no sigui el seu. D’altra banda, menjar aliments poc saludables mentre es viatja no afavoreix gaire la salut gastrointestinal. Aquests aliments solen tenir un alt contingut de greixos i un baix contingut de fibra, una combinació que alenteix la digestió, provocant l’alentiment de les deposicions.

A més de beure molta aigua i ingerir aliments saludables mentre viatges, els experts recomanen provar laxants osmòtics, que atreuen aigua cap als excrements per estovar-les. Prendre un ablanidor d’excrements abans d’un viatge llarg també pot ajudar-te a defecar amb més freqüència mentre estàs fora de casa, la qual cosa facilita la teva evacuació amb la humitat natural a l’intestí. Si totes les altres coses fallen, els laxants estimulants com Ex-Lax i Dulcolax podrien ser el camí a seguir. Provoquen contraccions als intestins que mouen els excrements.