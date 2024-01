El 'superlacti' que t’ajuda a perdre pes, enfortir el múscul i és ric en vitamines

No és un lacti habitual a les cuines d’Espanya, però el formatge cottage o mató s’està guanyant un buit en moltes dietes enfocades a perdre pes. Però més enllà del desig d’aprimar-se, aquest formatge, d’aspecte similar a la ricota, conté moltes més propietats que l’han fet destacar com el rei de la nutrició. És per això que en els últims temps s’ha pogut veure com consumidors de supermercats com Mercadona i de similars l’esgotaven fàcilment. Pot ser que no sigui un formatge apetitós a primera vista, a causa que té un aspecte granulat, una cosa que es contraposa amb la seua consistència cremosa.

Com comentem, el formatge cottage sempre ha estat allà, entre altres varietats més consumides com la crema de formatge o el formatge de Burgos. Tot i així, les receptes virals de TikTok i les recomanacions dels nutricionistes han rescatat aquest lacti molt típic dels anys 70. Ara, són els experts en nutrició els que li han atorgat el paper de saludable a causa de les seues principals característiques: ric en proteïnes i sota en greixos. Com es produeix aquest formatge i quines són les seues propietats?

El formatge cottage és un tipus de formatge fresc, conegut a Espanya també com a mató, que es caracteritza per tenir una textura granulada i humida. Aquest formatge es produeix a partir del mató de la llet, generalment de vaca, encara que també pot aconseguir llet de cabra o d’ovella. A diferència d’altres formatges que passen per un procés de maduració prolongat, el formatge cottage s’elabora de manera més ràpida i no sol madurar.

El procés d’elaboració del formatge cottage implica coagular la llet amb àcid làctic o quall, i després tallar el mató resultant a petits trossos. Aquests trossos s’escalfen suaument, i finalment, es drena el sèrum, la qual cosa dona com a resultat la textura característica, produïda pels seus bacteris làctics, i la humitat del formatge cottage.

​Cinc beneficis en l’organisme del formatge cottage



1. Ajuda a perdre pes. El formatge cottage és destacat pels nutricionistes en dietes d’aprimament a causa del seu contingut baix en greixos. En aquest lacti trobem una gran font de proteïnes. Si en general un formatge semicurat conté més de 300 kcal, el formatge cottage té 80 kcal per 100 grams. Com tot, amb un consum moderat podràs disfrutar del formatge, fins i tot si el teu objectiu és aprimar-se. A més, el seu alt contingut en proteïna, ja que conté sèrum de llet i caseïna, li aporta un efecte prolongat d’estar sadollat.

2. Enforteix la massa muscular i la salut òssia. Aquest tipus de formatge destaca també pel seu alt contingut en proteïnes. Compost de sèrum de llet i caseïna i una absorció lenta. Això fa que amb un pla correcte d’entrenament de múscul, les proteïnes del formatge cottage evitin la pèrdua de massa. A més, com a font de minerals com el calci i el fòsfor, és essencial per enfortir també els ossos.

3. Ric en vitamines i un aliat vegetarià. El formatge cottage també conté vitamines que ho fa ser un destacat pels experts en nutrició. Consumir aquest tipus de lacti té beneficis a la pell gràcies a la seua aportació en vitamina A, a més també destaca per tenir vitamines del complex B. La més important és l’aportació de vitamina B12, que converteix al formatge cottage en un aliat en la dieta vegetariana, ja que aquesta majoritàriament es troba en carns de font animal.

4. Gran aportació de seleni. És un nutrient essencial perquè el nostre organisme es mantingui sa. Per això, aquesta gran aportació de seleni del formatge cottage aporta grans beneficis a la nostra salut, ja que ajuda el sistema immune i és antioxidant. És, a més, font de potassi i magnesi, uns altres dos minerals que protegeix la salut cardíaca, la salut renal, així com la recuperació muscular.

5. Apte per a diabètics. El formatge cottage és una bona opció per incloure dieta per a persones que pateixen diabetis. Com hem comentat, la seua font de magnesi aporta beneficis, entre els quals es troba la regulació dels nivells de sucre en sang. Consumir formatge cottage prevé així la resistència a la insulina, ja que té un índex glucèmic sota, sol oscil·lar entre 0 i 40.