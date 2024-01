Aquesta nova teràpia combinada obté bons resultats contra l’obesitat

A Espanya pateix obesitat al voltant d’un 14,1% dels majors de 18 anys, d’acord amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb això, es troben en un risc elevat de desenvolupar tota una altra sèrie de malalties greus, incloent problemes cardiovasculars severs o fins tretze tipus de càncer.

Afortunadament, en els últims anys hem vist l’avenç de diversos nous mètodes terapèutics per combatre la patologia, incloent alguns fàrmacs (notablement, la liraglutida i la semaglutida, components de preparacions comercials com el cèlebre Ozempic) i procediments quirúrgics (com la cirurgia bariàtrica o l’ús de la pilota gàstrica).

Pèrdues de pes significatives

Ara, un nou estudi ha trobat que la combinació de la teràpia de pilota gàstrica juntament amb semaglutida oral (Ozempic) pot tenir una gran eficàcia a l’hora de reduir el risc dels pacients de patir comorbiditats relacionades amb l’obesitat, tals com l’apnea del son (un trastorn pel qual es produeixen interrupcions en la respiració en dormir, perjudicant seriosament el descans).

Com expliquen els autors en el medi especialitzat Obesity Surgery, la conclusió parteix dels resultats obtinguts de 115 pacients que van ser aleatoritzats en dos grups: un que combinava la pilota gàstrica i assessorament (part d’un programa anomenat Allurion) amb la semaglutida oral i un segon que només utilitzava el primer enfocament.

En aquells que també van rebre el fàrmac la pèrdua de pes als quatre mesos millorava gairebé un 4% (des de 13,7% a 17,6%) i la resolució de comorbiditats com la diabetis de tipus 2, la hipertensió o l’apnea del son millorava en un 9,2%, un 5,5% i un 14,2%, respectivament.

Les greus comorbiditats de l’obesitat

Els autors afirmen que aquests resultats creen un possible mètode per millorar de manera important l’eficàcia que els fàrmacs estan aconseguint per si sols, oferint noves opcions a pacients que no només pateixen d’obesitat sinó també d’altres patologies relacionades.

Cal recordar que, d’acord amb l’Observatori Global de l’Obesitat, a Espanya pateix sobrepès el 37,8% dels adults i obesitat entorn del 14%. La previsió és que el 2030 la prevalença assoleixi un 37%, multiplicant així la incidència d’algunes de les seues complicacions com la diabetis o l’apnea del son.

Precisament, existeixen evidències de possibles conseqüències molt severes de l’obesitat, com un risc incrementat de desenvolupar fins 13 tipus diferents de càncer que, en conjunt, suposen fins un 40% de tots els casos diagnosticats.