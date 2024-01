L’OMS alerta de la pujada «alarmant» de casos de xarampió a Europa

La regió europea de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha patit una pujada «alarmant» de casos de xarampió en els últims mesos, ha advertit avui aquesta organització, que reclama un impuls a la vacunació per frenar el contagi.

Més de 30.000 casos van ser registrats en 40 dels 53 països de la regió -que inclou Rússia i diverses repúbliques exsoviètiques- entre gener i octubre de l’any passat, un increment interanual superior al 30 %.

«La pujada s’ha accelerat en mesos recents i s’espera que aquesta tendència continuï si no s’adopten mesures urgents a la regió», va assenyalar OMS-Europa en un comunicat.

En aquell període hi va haver 20.918 hospitalitzacions per xarampió i cinc morts a dos països.

El ressorgiment del xarampió obeeix sobretot a una caiguda en la cobertura de vacunació entre 2020 i 2022 a causa de la pandèmia de coronavirus: del 96 % amb primera dosi el 2019 es va passar al 93 % tres anys després; i amb la segona la xifra va baixar del 92 % el 2019 al 91 % el 2022.

L’OMS estima que més d’1,8 nens a la regió no es van vacunar contra el xarampió entre 2020 i 2022.

L’eliminació de les restriccions de salut pública i als viatges relacionades amb la pandèmia ha augmentat a més el risc de contagi transfronterer.

A molts països on s’havia declarat erradicat el xarampió s’han registrat ara casos i hi ha risc de brots per importació del virus.

El director d’OMS-Europa, Hans Kluge, va qualificar de «preocupant» la tendència i va ressaltar que l’única manera de protegir els nens d’aquesta malaltia és a través de la vacunació.

«Es necessita un impuls urgent a la vacunació per frenar la transmissió i prevenir un contagi més gran. És vital que tots els països estiguin llestos per detectar de manera ràpida els brots de xarampió, que podrien posar en perill els avanços cap a l’eliminació d’aquesta malaltia», va apuntar Kluge.