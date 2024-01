Experts associen la pèrdua de l’audició amb un risc més gran de demència

La pèrdua d’audició s’associa amb un augment del risc de desenvolupar demència, especialment entre les persones que no utilitzen audiòfons en comparació amb els qui sí que ho fan, segons un estudi d’investigadors holandesos.

L’estudi que publica Jama Otolaryngology va seguir durant gairebé nou anys més de mig milió de persones majors de 50 anys per aprofundir en investigacions prèvies que ja han suggerit una associació entre la pèrdua d’audició i el risc de demència.

L’equip va observar que la pèrdua d’audició s’associava «significativament» amb un risc d’un 7% major de demència i que les persones que no utilitzaven audiòfons tenien un risc considerablement major, davant els qui sí que els utilitzen.

Els autors van indicar que les estimacions de risc d’aquest estudi són «més baixes» que en investigacions anteriors, la qual cosa «posa de manifest la necessitat de realitzar més estudis»

Els resultats suggereixen que el tractament de la pèrdua d’audició amb audiòfons «pot estar associat amb un menor risc de demència, el que requereix una millor comprensió» de l’associació entre la sordesa i la demència com un pas fonamental per al desenvolupament d’estratègies de prevenció.

Hi ha detractors

Comentant l’estudi, Rob Howard, de l’University College de Londres, que no va participar en el mateix, va recordar que «associació no és igual a causalitat», va assenyalar el Science Media Centre, una plataforma de recursos científics per a periodistes.

Fins ara, va agregar, cap assaig clínic aleatoritzat «ha demostrat que animar a les persones sordes a utilitzar audiòfons redueixi significativament el desenvolupament de demència».