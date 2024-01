Descobreixen que un gen implicat en l’alzheimer està associat també a l’aterosclerosi

Una variant genètica que està considerada com el factor de risc més potent per desenvolupar la malaltia de l’alzheimer d’inici tardà està també associada amb un risc més gran de desenvolupar aterosclerosi subclínica (asimptomàtica).

Ho ha comprovat un equip de científics del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) coordinats per Marta Cortés Canteli i Valentín Fuster -director del centre-, i els resultats s’han publicat avui a la revista Circulation Research.

Els investigadors han comprovat que un gen -el de l’apolipoproteína E4 o APOE4-, associat al risc de desenvolupar alzheimer, és també darrere de l’aterosclerosi subclínica, però també que les persones que porten una variant d’aquest gen (la APOE2) estan protegides davant les dos malalties.

Els resultats d’aquesta investigació aclareixen el paper d’aquesta variant genètica en el desenvolupament de malalties cardiovasculars i tenen importants implicacions terapèutiques i preventives per a la salut cardiovascular, en especial durant la primera meitat de la vida adulta, ha subratllat el CNIC en una nota difosa avui.

Aquest gen té tres al·lels (versions), i haver-ne heretat un o un altre confereix a les persones un risc diferent de desenvolupar diferents malalties, entre elles les cardiovasculars i l’alzheimer, ha explicat la científica Marta Cortés Canteli, neurocientífica del CNIC i investigadora de l’Institut de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.

Les persones que hereten un al·lel (el APOE4) tenen nivells elevats de colesterol i un conseqüent risc major de patir aterosclerosi, mentre que aquelles que tenen APOE2 presenten menys colesterol i menor prevalença per tant de patir aquesta malaltia.

Els mecanismes responsables d’aquestes associacions són tanmateix molt complexos i l’impacte de l’edat, el sexe i altres factors de risc cardiovascular no estava clar fins ara, en particular en les etapes inicials del desenvolupament de la malaltia, ha precisat aquest centre d’investigació, dependent de l’Institut de Salut Carles III (Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats).

Els investigadors del CNIC han corroborat en individus de mitjana edat que està inclosa en l’estudi PESA-CNIC-Santander (amb edats entre 40 i 54 anys) que existeix un risc més gran de desenvolupar aterosclerosi subclínica entre les persones que tenen nivells elevats de LDL colesterol (el colesterol «dolent»), la qual cosa obre una possible via per implementar estratègies d’intervenció primerenca.

«Tot això ressalta, una vegada més, la importància de mantenir un estil de vida saludable,» ha assegurat el director del CNIC, Valentín Fuster, president de l’Institut Cardiovascular i mèdic cap del Mount Sinai Medical Center de Nova York.

Els resultats d’aquesta investigació suggereixen que conèixer la variant genètica que és present en cada individu podria millorar la classificació del risc cardiovascular, «especialment durant les etapes inicials del desenvolupament de la malaltia cardiovascular», ha destacat la investigadora Catarina Tristão Pereira, primera signant de l’article.

El PES-CNIC-Santander és un estudi prospectiu que inclou més de 4.000 participants asimptomàtics de mitjana edat en els quals s’està avaluant exhaustivament la presència i desenvolupament d’aterosclerosi subclínica des de l’any 2010.

Aquest estudi va ser finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fondo Social Europeo (FSE), i en el mateix han participat investigadors del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Cardiovasculars (CiberCV) i del CIBER de Malalties Rares (CiberRER).