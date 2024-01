Important avenç en el diagnòstic primerenc del càncer: milloren la detecció de l’ADN tumoral en sang

Un equip d’investigadors del MIT i del Broad Institute del MIT i Harvard (Estats Units) ha ideat una manera de facilitar la detecció de l’ADN tumoral circulant en mostres de sang, que podria permetre un diagnòstic més primerenc del càncer i ajudaria a guiar el tractament.

Tal com es publica a 'Science' els tumors eliminen constantment l’ADN de les cèl·lules moribundes, que circula breument en el corrent sanguini del pacient abans de descompondre’s ràpidament. Moltes empreses han creat anàlisis de sang que poden detectar l’ADN d’aquest tumor, el que podria ajudar els metges a diagnosticar o controlar el càncer o triar un tractament.

Tanmateix, la quantitat de l’ADN tumoral que circula en un moment donat és extremadament petita, pel que ha estat un desafiament desenvolupar proves prou sensibles com per captar aquest petit senyal. Amb aquesta finalitat, els investigadors van desenvolupar dos tipus diferents de molècules injectables a les quals anomenen «agents encebadors», que poden interferir transitòriament amb la capacitat del cos per eliminar l’ADN tumoral circulant del corrent sanguini.

Estudi amb ratolins de laboratori

En un estudi amb ratolins, van demostrar que aquests agents podien augmentar els nivells de l’ADN prou com perquè el percentatge de metàstasis pulmonars perceptibles en etapa primerenca saltés de menys del 10 per cent a més del 75 per cent.

Evitar que les 'ADNasas' descomponguin l’ADN

Per a això, a fi d’evitar que les 'ADNasas' descomponguin l’ADN, van dissenyar un anticòs monoclonal que s’uneix a l’ADN circulant i el protegeix dels enzims. L’altre agent encebador que van desenvolupar és una nanopartícula dissenyada per impedir que els macròfags absorbeixin l’ADN lliure de cèl·lules. Aquestes cèl·lules tenen una tendència ben coneguda a devorar nanopartícules sintètiques.

Els investigadors van provar els seus agents encebadors en ratolins que van rebre trasplantaments de cèl·lules canceroses que tendeixen a formar tumors als pulmons. Dos setmanes després del trasplantament de cèl·lules, els investigadors van demostrar que aquests agents encebadors podien augmentar fins 60 vegades la quantitat de l’ADN tumoral circulant recuperat en una mostra de sang.

Una vegada que pren la mostra de sang, es pot realitzar el mateix tipus de proves de seqüenciació que s’utilitzen ara a les mostres de biòpsia líquida. Aquestes proves poden detectar l’ADN del tumor, incloses seqüències específiques utilitzades per determinar el tipus de tumor i, potencialment, quins tipus de tractaments funcionarien millor.

Detecció primerenca del càncer

La detecció primerenca del càncer és una altra aplicació prometedora d’aquests agents encebadors. Els investigadors van descobrir que quan als ratolins se’ls va administrar l’agent encebador de nanopartícules abans d’extreure’ls sang, els va permetre detectar l’ADN tumoral circulant a la sang del 75 per cent dels ratolins amb baixa càrrega de càncer, mentre que cap no va ser perceptible sense aquest reforç.

Així, aquest enfocament podria permetre no només un diagnòstic més primerenc del càncer, sinó també una detecció més sensible de mutacions tumorals que podrien utilitzar-se per guiar el tractament. També podria ajudar a millorar la detecció de la recurrència del càncer.

«Es pot administrar un d’aquests agents una hora abans de l’extracció de sang i fa visibles coses que abans no haurien estat visibles. La implicació és que hauríem de poder donar-lo a tots els que realitzen biòpsies líquides, per a qualsevol propòsit, més molècules amb les quals treballar», conclouen els investigadors.

En concret, després d’injectar qualsevol dels agents encebadors, els nivells de l’ADN tarden una o dos hores en augmentar en el corrent sanguini i després tornen a la normalitat en aproximadament 24 hores. Els investigadors han llançat una empresa anomenada Amplifer Bio que planeja desenvolupar encara més la tecnologia, amb l’esperança d’avançar cap als assajos clínics.