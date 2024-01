La grip consolida la seva baixada i comença a descendir la pressió als hospitals

L’epidèmia de grip d’aquesta temporada consolida el seu descens en acumular una altra baixada consecutiva de casos diagnosticats en Atenció Primària, la qual cosa comença a traslladar-se als hospitals, on per primera vegada s’ha trencat amb la tendència creixent de les últimes setmanes en haver disminuït els ingressos.

L’últim butlletí del Sistema de Vigilància d'Infecció Respiratòria Aguda (Sivira) publicat aquest dijous revela una estabilització de la taxa global de casos de les Infecciones Respiratòries Agudes (IRA, que agrupa la grip, la covid i el virus sincitial respiratori) en Primària, on han passat a 926,6 davant els 923,5 casos registrats en la primera setmana de 2024.

«Nivell alt d’intensitat» de l’epidèmia de grip

Les noves dades de l’Institut de Salut Carles III apunten «signes d’estabilització» de les infeccions respiratòries en els centres de salut, que presenten els seus màxims en els menors d’1 any (3.951,8), seguit del grup d’1-4 (1.819,5).

Als hospitals, la taxa global d'Infecció Respiratòria Aguda Greu (IRAG) ha descendit a 28,4, gairebé set punts menys que la setmana precedent (35,2). En aquest cas, les que acumulen més nombre d’ingressos són les persones de més de 80 anys (221,3), seguides dels menors d’un any (27,6).

Atenent cada una de les infeccions, la grip confirma el seu descens en encadenar una segona setmana de caiguda en Atenció Primària, i també es consolida el descens en l’activitat gripal en totes les comunitats després d’haver deixat el seu pic en l’última setmana de 2023, que va tenir «un nivell alt d’intensitat en relació amb temporades prèvies».

La taxa d’hospitalització per grip ha disminuït a 10,6, quatre punts menys que a començaments d’any (14,9), trencant així la tendència de les últimes setmanes. Per edats, les xifres més grans apareixen en els adults de 80 o més (79,4), encara que són més baixes que la setmana prèvia.

Covid-19 i VRS, també a la baixa

Per la seva part, la covid-19 també baixa en Atenció Primària a 86,8 (105,8 fa una setmana), sent els menors d’un any, amb 509,9, els que més incidència tenen. Situació que es reprodueix en els centres hospitalaris, en els quals la taxa ha descendit de 4,8 a 3,2 casos; també són els menors d’un any (24,1) els que tenen la taxa més gran, juntament amb els de més de 80 (24,5).

Quant al VRS, s’observa un increment de deu punts en Atenció Primària (74,5, quan fa una setmana era de 64), i és més gran en els nadons de menys d’un any (1.147,3), seguits, però molt de lluny, pels d’1 a 4 (223,9). Però en hospitals continua decreixent, i ara se’n registren 4,8 davant els 5,8 casos de la primera setmana de l’any. La taxa més alta es dona en el grup dels menors d’un any (56,2).