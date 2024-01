Experts en malalties hepàtiques vaticinen que el fetge gras esdevindrà la principal causa de càncer en aquest òrgan

El fetge gras podria esdevenir la causa principal de càncer en aquest òrgan en menys d'una dècada. Aquesta és una de les conclusions principals de la Setmana de les Malalties Hepàtiques a Catalunya, que ha promogut l'Associació Espanyola per a l'Estudi del Fetge (AEEH). La patologia és asimptomàtica i ja afecta un de cada quatre catalans.

Es produeix per una acumulació excessiva de greix al fetge i està vinculada a l'augment de l'obesitat, la diabetis i les malalties immunomediades. La presència de càncer de fetge en pacients amb fetge gras a Espanya s'ha triplicat durant la darrera dècada. Es tracta del sisè amb més prevalença a l'Estat, i el segon que més anys de vida resta a la població.

Els experts en patologies hepàtiques indiquen que l'esteatosi hepàtica metabòlica (EHMet) o fetge gras s'ha convertit en la principal causa de malaltia que afecta aquest òrgan. Un dels segments de població on presenta més incidència és el de la població més jove, ja que vuit de cada deu adolescents amb obesitat la pateixen, i es troben en risc de desenvolupar cirrosi a edats primerenques.

La progressió del fetge gras passa per tres etapes. Una primera quan el greix al fetge supera el cinc per cent. La segona, quan aquest greix produeix inflamació, i la tercera, que és quan s'acaba desenvolupant fibrosi, una mena de cicatriu al fetge. És en aquesta darrera etapa quan l'òrgan pot deixar de funcionar.

«Parlem d'una malaltia per a la qual no hi ha fàrmacs, que és silenciosa i que quan dona la cara ho fa en una fase molt avançada, cosa que pot derivar en un càncer i necessitat de trasplantament», ha explicat el doctor Manuel Romero, president de l'AEEH.