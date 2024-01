L'OMS alerta d'un 'gripàs europeu': les hospitalitzacions s'incrementen un 58%

A Europa les vacunes van reduir la mortalitat per covid un 57% des de desembre del 2020 a març del 2023.ACN

L'Organització Mundial de la Salut veu amb preocupació la «pressió» en alguns hospitals d'Europa i la «massificació» a les sales d'urgències per la confluència de virus, però considera que els nivells de circulació són els habituals per l'època de l'any.

En una roda de premsa aquest dimarts, el director regional de l'OMS a Europa, Hans Kluge, ha explicat que hi ha una «circulació generalitzada de virus respiratoris com la grip, el virus respiratori sincitial (RSV) i el xarampió». Davant l'aparició d'una nova variant de la covid i les dificultats en alguns centres, l'OMS recomana mantenir la vigilància i vacunar les persones d'alt risc. Especialment, tenint en compte que els vaccins han salvat almenys 1,4 milions de persones a Europa.

Són dades d'un nou estudi encarregat per l'OMS i que s'ha presentat aquest dimarts. Els experts calculen que sense els vaccins les morts per la covid s'haurien elevat a 4 milions. Analitzant 34 països europeus han constatat que el 90% de vides salvades són de persones majors de 60 anys. A Europa les vacunes van reduir la mortalitat per covid un 57% des de desembre del 2020 a març del 2023. «Aquest és el poder de les vacunes. L'evidència és irrefutable», ha remarcat Kluge.

Per això, l'OMS defensa vacunar les persones d'alt risc cada sis o dotze mesos. Això inclou les persones grans, les dones embarassades, els immunodeprimits i persones amb malalties cròniques, així com els treballadors de la salut.

Còctel de virus

Segons l'OMS, el virus respiratori RSV a Europa va arribar al seu pic abans de Cap d'Any i ara està disminuint, mentre que els casos de covid es mantenen «elevats» però «decreixent». En canvi, «les taxes de grip estan augmentant ràpidament» i hi ha «una alta intensitat d'infecció».

En les dues últimes setmanes han augmentat un 58% les hospitalitzacions per grup i un 21% les admissions a cures intensives. Tanmateix, les xifres d'infecció «no necessàriament estan fora del que és habitual» per l'època de l'any. «És absolutament vital que els grups vulnerables estiguin al dia amb les seves vacunes contra la covid-19 i la grip», ha insistit Kluge.