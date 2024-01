Salut nega «col·lapse» als centres sanitaris i insisteix que les desprogramacions són puntuals en alguns hospitals

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha negat «col·lapse» i «saturació» als centres sanitaris de Catalunya per l’increment de la grip i altres malalties en les últimes setmanes i ha parlat de «tensió» i «pressió»; una situació, ha afegit, que passa «cada any». Balcells ha afirmat que s’han desprogramat operacions no urgents «en alguns hospitals de forma puntual» per la necessitat d’ingrés d’altres pacients i ha indicat que aquesta situació tampoc és excepcional.

El conseller ha assegurat que no s’ha deixat de fer cap operació urgent i que l’activitat desprogramada es recuperarà més endavant. Balcells ha assenyalat que les últimes dades apunten que Catalunya ja hauria arribat al pic de la grip i que la incidència començaria a baixar.

«No s'ha col·lapsat cap centre. Quan hi ha un col·lapse és quan no es pot atendre la gent. S'ha atès a tothom. Hi ha hagut tensió», ha afirmat el titular de Salut preguntat per la situació als centres sanitaris al final d’una roda de premsa, aquest dilluns.

Si les dades es confirmen, Balcells espera que en els propers dies la pressió als centres sanitaris baixi. El conseller ha assenyalat que, de fet, ja es comença a notar als centres d’atenció primària que s'hauria assolit el pic de la grip. «Continua havent-hi tensió quan s’han d’ingressar pacients», ha reconegut.

El conseller també ha demanat «prudència» a la ciutadania, perquè encara que els casos de grip comencin a baixar, ni aquesta malaltia ni la covid-19 s’han acabat, ha dit. En aquest sentit, ha recordat la importància de tenir cura cap a les persones vulnerables.