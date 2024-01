Com aconseguir la deducció de 1.000 euros per any de guarderia.EFE

Després de les recents revelacions sobre les dificultats que algunes mares han experimentat per aconseguir la deducció de 1.000 euros en les seves declaracions de la renda per despeses de guarderia, moltes d'elles es pregunten com poden reclamar aquesta ajuda que se'ls ha negat injustament. Aquí us presentem una guia pas a pas per ajudar-vos en el procés de reclamació.

1. Declinació de la deducció en les declaracions anteriors

La primera declaració de la renda que va incorporar aquesta deducció va ser la de la campanya de 2019, corresponent a l'exercici de 2018. Tot i que aquest termini ja ha prescrit, si s'ha presentat una reclamació i el procés encara està actiu, les mares podrien obtenir un resultat favorable. Si això no és el cas, es pot impugnar les autoliquidacions a partir de 2020.

2. Requisits i documentació necessària

Per dur a terme la reclamació, les mares han de proporcionar justificants de les despeses de guarderia per a cada any que estiguin reclamant. És important destacar que el màxim deduïble anual és de 1.000 euros. Aquests documents poden ser rebuts emesos pels centres d'educació infantil on els seus fills estan matriculats.

3. Procediment de reclamació

Les mares afectades han de presentar una impugnació de l'autoliquidació per cada any que vulguin reclamar. Si hi ha un litigi pendent per un exercici, però no per la resta, es recomana realitzar una impugnació de l'autoliquidació només per als exercicis pendents. Això es pot fer mitjançant els canals oficials de l'Agència Tributària o mitjançant la plataforma en línia disponible.

4. Devolució i futures campanyes de la renda

En cas que la reclamació sigui acceptada, Hacienda haurà de tornar l'import equivalent a la deducció no gaudida. A més, per a les següents campanyes de la renda, s'haurà de garantir que totes les mares puguin gaudir d'aquesta deducció sense restriccions. Els centres d'educació infantil ja estan obligats a enviar les dades de les mares dels nens mitjançant el model 233, i la deducció hauria de reflectir-se automàticament en el projecte de declaració.

5. Reclamacions prèviament rebutjades

En alguns casos, hi ha hagut mares a les quals se'ls ha denegat la deducció malgrat complir amb els requisits. En aquests casos, les afectades han de presentar una sol·licitud de devolució per ingrés indegut. És important estar al corrent d'aquest procés per garantir que les mares obtinguin la compensació que els pertoca.

És fonamental que les mares afectades per aquesta restricció coneguin els seus drets i segueixin aquesta guia pas a pas per assegurar-se que poden reclamar amb èxit la deducció de 1.000 euros en les seves declaracions de la renda.