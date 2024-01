Aquests són els quatre aliments que no hauries de menjar si tens mocs per grip

Ple hivern i les urgències tensades a Espanya pels contagis propiciats per les celebracions. No tenir almenys un lleu refredat és l’altra gran loteria nadalenca, per això la prevenció és important per evitar que s’agreugin els molestos símptomes de grip o refredat. Un d’ells és habitualment la mucositat.

Amb les vies respiratòries col·lapsades pensem en fàrmacs antigripals i a procurar un bon arsenal de mocadors de paper, però passem per alt una qüestió important: l’alimentació. Respecte a evitar la mucositat, hi ha diversos aliments amb què assegurar-nos que no vagi a més i no desemboqui en afeccions com la bronquitis, inflamació del revestiment dels bronquis que es presenta amb expectoració de mucositat espessa i descolorida.

Col·loquialment s’ha vingut atribuint als lactis l’etiqueta de nocius per la seua capacitat d’augmentar la formació del moc. Tanmateix, en el dia d’avui no hi ha evidència científica que doni suport clarament a aquesta equació. El que sí que s’ha comprovat és que si en la nostra dieta habitual hi ha una presència important de lactis, aquests augmentessin la viscositat del moc dificultat l’expectoració i prolongant per tant la congestió nasal i/o bronquial.

Aliments que no afavoreixen l’expulsió del moc

Aquesta seria l’expressió més adequada: aliments i begudes que no ajuden a expectorar el moc, i no etiquetar-los simplement com a perjudicials o desaconsellats, com apunten des de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG).

L’aigua i els sucs naturals (sense sucre afegit) són la millor opció per combatre la mucositat. Augmentar la dosi que bevem habitualment és una bona idea perquè el moc es dilueixi amb rapidesa i sigui fàcil expulsar-lo. També és recomanable incorporar aliments antiinflamatoris i que reforcin les defenses del sistema immunitari.

Productes lactis: llet, formatge, iogurt, mantega.

Dolços: combinen presència de lactis i sucres, una fórmula poc recomanable pensant en una ràpida expulsió del moc.

Carn vermella: i en general tots aquells aliments rics en greixos saturats perquè contribueixen a la inflamació.

Begudes ensucrades: el sucre provoca la deshidratació de l’organisme i augmenta el volum del contingut de l’estómac dificultant els moviments respiratoris. Aquí un no s’ha d’oblidar de l’alcohol, que ha de ser moderat en general però especialment en el cas d’afeccions pulmonars, i tampoc de les begudes amb gas.

Per què es produeixen les flegmes ?

El que col·loquialment anomenem flegma o moc és present diàriament en la nostra vies respiratòries. Compost per aigua, proteïnes i rebutjos cel·lulars, la SEMG indica que cada dia expulsem uns 30 mil·lilitres a través del tracte digestiu, en una operació que passa desapercebuda per a la persona.

Aquest moc sí es fa notar quan existeix una agressió (virus, bacteris, contaminació...) davant de la qual els pulmons es defensen segregant més quantitat de viscositat i la tos és la forma que té l’organisme d’expulsar-lo.