Els 15 factors de risc per desenvolupar la demència abans dels 65 anys

La demència senil se sol associar a persones majors de 65 anys. Tanmateix, el que no tothom sap és que són cada vegada són més els casos de persones d’entre 30 i 64 que venen amb demència d’inici precoç. El cert és que a Espanya actualment 800.000 pateixen Alzheimer, segons dades actualitzades de la Societat Espanyola de Neurologia.

Partint d’una investigació dirigida per l’epidemiòleg David Llewellyn, un equip de la Universitat d’Exester, al Regne Unit, ha provat d’identificar els principals factors de risc per a la demència d’inici precoç. Per a això, els investigadors van entrevistar més de 350.000 persones tant al Regne Unit com als Països Baixos, amb el que han pogut detectar un total de 15 factors de risc relacionats amb un risc més gran de patir aquest trastorn del cervell que empitjora amb el temps.

D’aquesta manera, l’equip descarta que sigui únicament qüestió genètica i estableix les bases per a noves estratègies de prevenció: «Aquest és l’estudi més gran i sòlid d’aquest tipus mai realitzat». Així mateix, també indiquen que pot ser possible reduir el risc de demència d’aparició primerenca centrant-se en factors de salut i estil de vida.

Els 15 factors de risc per patir demència

Tal com indica la publicació, el fet d’haver rebut una educació formal més baixa o tenir un nivell socioeconòmic més baix són dos dels factors de risc per a l’aparició de demència d’inici precoç. Però no només això. També influeixen altres factors d’estil de vida com el trastorn per consum d’alcohol o l’aïllament social.

D’altra banda, l’equip del professor David Llewellyn determina que problemes de salut com la deficiència de vitamina D, la depressió, els accidents cerebrovasculars, la discapacitat auditiva o les malalties cardíaques eleven significativament el risc d’aparició primerenca de demència.

També els nivells elevats de proteïna C reactiva (produïda pel fetge en respecta a la inflamació) i tenir dos de les variants del gen ApoE4 ε4 (un escenari genètic ja relacionat amb la malaltia d’Alzheimer): «Per primera vegada es revela que podem prendre mesures per reduir el risc d’aquesta afecció debilitant centrant-nos en una varietat de factors diferents», conclou la investigació.

Com reduir el risc

Segons el professor en neuroepidemiologia de la Universitat de Maastricht Sebastian Köhler, cuidar la salut mental resulta clau per fer front a la demència d’inici precoç: «Cal evitar l’estrès crònic, la solitud i la depressió en la mesura possible. Em va sorprendre el fet que això també sigui evident en la demència d’aparició primerenca i pot oferir oportunitats per reduir el risc en aquest grup».

Gràcies als resultats obtinguts a partir d’aquesta investigació, la investigadora de la Universitat de Exeter Janice Ranson afirma que podrem fer un pas endavant per combatre aquest tipus de demència: «La nostra investigació obre nous camins en identificar que es pot reduir el risc de demència d’aparició primerenca. Creiem que això en podria presagiar una de nova era en les intervencions per reduir els nous casos d’aquesta afecció».

Quines són les característiques de l’alzheimer?

Pèrdua de memòria i de les habilitats cognitives. Així és com es va desenvolupant aquesta malaltia, responsable del 60% al 80% dels casos de demència. Tanmateix, «l’alzheimer no és una característica normal de l’envelliment», encara que el factor de risc més conegut sí sigui l’edat, expliquen des d’Alzheimer’s Association.

La investigació continua i es treballa a nivell mundial per trobar tractaments per a la seua prevenció o per millorar la simptomatologia. També per conèixer el seu origen, ja que les causes exactes de la seva aparició es desconeixen en la seva totalitat.

«A un nivell bàsic, les proteïnes del cervell no funcionen amb normalitat, el que interromp el treball de les neurones cerebrals i provoca una sèrie d’esdeveniments tòxics. Les neurones es danyen, perden les connexions entre si i finalment moren», expliquen els experts de Mayo Clinic.

Com es manifesta la malaltia?

«El símptoma primerenc més comú de l’Alzheimer és la dificultat per recordar informació acabada d’aprendre», afegeixen en l’Alzheimer’s Association. Així, el signe d’alerta més freqüent és el que comença amb els canvis que afecten l’aprenentatge amb pèrdues momentànies de memòria.

En aquest sentit, indiquen al Mayo Clinic, les persones que pateixen la malaltia poden tenir manifestacions com les següents:

Repetir afirmacions i preguntes.

Oblidar-se de converses, cites o esdeveniments.

Col·locar sistemàticament objectes personals al lloc equivocat.

Perdre’s en llocs que ja coneixen.

Oblidar-se dels noms de familiars i objectes d’ús diari.

Tenir problemes per identificar objectes amb les paraules correctes, expressar pensaments o participar en converses.

Així mateix, els pacients amb alzheimer tenen dificultats per realitzar diverses tasques alhora i perden capacitat per prendre decisions o emetre judicis raonables davant de problemes comuns. D’altra banda, es poden produir els següents problemes en el comportament i la conducta:

Depressió

Apatia

Aïllament social

Canvis d’humor

Desconfiança

Irritabilitat i agressivitat

Desorientació