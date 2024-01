Aquests són els tipus de grip més perillosos

Enguany l'epidèmia de grip, que es repeteix cada hivern, comença augmentar exponencialment els casos d'infecció. A més, aquests coincideixen també amb l'auge del coronavirus. Però hi ha diferents tipus d'influença estacional presents a tot el món, però Són tots igual de perillosos?

Segons l'OMS existeixen fins a quatre tipus de diferents de grip (A, B, C i D), i dins d'aquests, pot haver-hi alguns subtipus. Les causants de les grips estacionals són l'A i la B.

Grip A, la més comuna i perillosa

La grip A és la que predomina en ocells salvatges i es transmet a través de diferents espècies animals, humans inclosos. Aquest virus tendeix a canviar contínuament, ja sigui per mutacions o per reordenació genètica. D'aquesta manera, s'evita la immunitat d'hoste. Quan és transmesa, el cep muta amb una certa facilitat, per això, i perquè és la que més es propaga, també és la més perillosa. De fet, és la grip estacional més comuna (amb més del 70% dels casos) i la que està darrere de totes les pandèmies de grip conegudes fins ara.

Al llarg de l'últim segle, la grip A ha canviat en diverses ocasions, donant lloc a subgrups en funció de les diferents combinacions de les dues proteïnes de la superfície del virus (H i N). Així, trobem, per exemple, l'A (H5N1) -el virus de la ‘grip aviària’- o els subtipus més comuns actualment, l'A(H3N2) i l'A(H1N1). Aquest últim va ser el causant fa una dècada de la pandèmia coneguda com a ‘grip porcina’ i des de llavors substitueix al que fins a aquest moment ser considerava grip estacional.

Grip B, greu, però poc mutable

Igual que la grip A, la grip B també pot causar epidèmies i, sobretot, brots i els símptomes són els mateixos: febre alta i sobtada, tos, malestar, dolor muscular, secreció nasal… també són similars les taxes de morbiditat, complicacions i morbiditat. La gran diferència entre ells és que el virus de la grip B és molt menys mutable i, per tant, molt més estable i fàcil de controlar. De fet, el cep B muta tres vegades més lentament que l'A, la qual cosa fa més fàcil per als humans desenvolupar una immunitat.

Grip C, poc freqüent i innòcua; D, només en animals

Els virus de tipus C es detecten amb menys freqüència, de causar símptomes, aquests solen provocar infeccions lleus, més semblants a les d'un refredat comú que a una grip estacional, per la qual cosa manquen d'importància des del punt de vista de la salut pública. Rares vegades es dona en adults i en nens, en molt rares ocasions causen infeccions respiratòries greus. Per això, la immunitat per a aquest virus no s'inclou dins de les vacunes contra la grip.

L'últim tipus de virus de la grip és el D, que, avui dia només s'afecta animals -principalment al bestiar- i no semblen ser causa d'infecció ni malaltia en l'ésser humà.

Existeixen vacunes per a tots els tipus de grip?

Pel fet que només són dos les grips considerades estacionals, l'A i la B, només existeixen vacunes per a aquests dos ceps. La vacuna varia cada any en funció dels ceps vigents i solen incloure immunitat per a tres o quatre subtipus de virus. A pesar que sol ser eficaç solo en la meitat dels casos vacunar-se continua sent la millor manera de prevenir la grip, sobretot entre els grups de risc: majors de 65, malalts crònics i embarassades. A més, donis del govern han obert les vacunacions a tota la població per a evitar el col·lapse dels serveis d'atenció primària.