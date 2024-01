Aquesta és la diferència entre grip, covid-19 i el virus intestinal o 'norovirus'

Amb l'arribada del fred, les gelades i les reunions entre família i amics per Nadal, el repunt dels virus respiratoris a Espanya ja és un fet. Les autoritats sanitàries del nostre país i de la resta del món adverteixen a la població que l'augment de contagis és tota una realitat. Així doncs, des de Sanitat ja recomanen, de nou, l'ús de mascaretes en llocs tancats de gran afluència com el transport públic i fins i tot proposen el teletreball per a evitar els contactes directes en oficines i centres.

La nova variant Pirola del COVID-19, ha posat de nou en el focus a la infecció per aquesta malaltia, que ja és juntament amb la grip A i B el virus respiratori més comú en consultes d'atenció primària. Els professionals mèdics no se sorprenen, ja que esperen des de fa setmanes que els pics més alts arribin per a el mes vinent de gener, on se sol produir aquest augment de casos des dels últims anys. Actualment, la incidència es troba en 793,9 per 100.000 habitants.

A més, els experts assenyalen la possible aparició de norovirus i més amb aquestes dates nadalenques de reunions i menjars copiosos. Però, quines diferències hi ha entre tots aquests tipus de virus? Saps reconèixer els seus símptomes i quins són els seus tractaments? Us ajudem a detectar-ho, a continuació.

La principal diferència entre grip, covid i norovirus

A més, el virus que causa aquesta infecció és diferent per a cada cas. Així doncs, si et contagies de grip, parlem que el teu sistema immune lluitarà contra el virus de la influenza A o B, mentre que si el teu cos entra en contacte amb el COVID-19, ho haurà de fer amb el SARS-CoV-2. Per part seva, es parla dels norovirus com un conjunt de virus que són els que provoquen la infecció tant d'estómac com d'intestí.

Què és la grip? Els dos tipus i els seus símptomes

La grip, també coneguda com a influenza, és una infecció viral aguda causada pels virus de la influenza A o B, que pertanyen a la família Orthomyxoviridae. La principal diferència entre els virus de la influenza entre aquests dos tipus radica en la seva variabilitat genètica i en els hostes als quals afecten. La influenza A té una major variabilitat genètica i pot infectar a humans, ocells i altres mamífers, la qual cosa contribueix a pandèmies. En canvi, la influenza B afecta principalment a humans i té una variabilitat genètica més limitada, sense ocasionar pandèmies tan sovint com la influenza A.

Amb tot, sigui del tipus que sigui, la grip és altament contagiosa i es propaga principalment a través de gotes respiratòries alliberades a l'aire quan una persona infectada tus o esternuda. Pot comportar grans riscos mortals per a la salut per provocar en els casos més greus pneumònia. Els seus símptomes més comuns són: Febre sobtada, calfreds, dolors musculars i corporals, mal de coll i de cap, congestió nasal, tos, fatiga i pèrdua d'apetit.

Què és el covid i quant dura? Detecta els símptomes

Els seus símptomes més comuns són similars als d'una grip o un refredat comú, fins i tot pot provocar molèsties gastrointestinals com els norovirus: Febre, tos persistent, dificultat per a respirar, pèrdua del gust i de l'olfacte, fatiga i dolors musculars.

La durada del COVID-19 varia segons la gravetat dels símptomes i la resposta de l'individu. En casos lleus, la recuperació sol portar unes setmanes, mentre que en casos greus pot estendre's durant mesos, amb possibles efectes a llarg termini. La persistència de símptomes, coneguda com «COVID persistent» o «síndrome post-COVID», pot afectar algunes persones fins i tot després de superar la infecció aguda.

Què és el norovirus i com es contagia?

Per part seva, el norovirus com ja hem comentat, és un grup de virus altament contagiosos que causen gastroenteritis, inflamació de l'estómac i els intestins. Aquest microorganisme és comunament associat amb brots de malalties transmeses per aliments o aigua contaminada, així com per contacte persona a persona. La infecció pot propagar-se fàcilment en entorns tancats, com a creuers, escoles i llocs de treball. Encara que els símptomes solen ser temporals, la deshidratació pot ser una preocupació, especialment en nens i ancians. Els principals símptomes són: Vòmits, diarrea, dolor abdominal, febre.

Per a prevenir el seu contagi, les autoritats sanitàries adverteixen que és primordial tenir una bona higiene personal i manejar els aliments que més tard anem a ingerir de manera segura i neta.

Tres pautes per a prevenir contagis

Higiene de mans:

Renta't les mans regularment amb aigua i sabó.

Usa desinfectant de mans amb almenys 60% d'alcohol.

Evita tocar-te la cara, especialment ulls, nas i boca.

Distanciament social i mascaretes:

Mantingues distància amb persones fora de la teva llar.

Usa mascaretes en llocs públics.

Segueix les pautes locals sobre distanciament i mascaretes.

Higiene ambiental:

Desinfecta superfícies d'alt contacte.

Assegura una bona ventilació en espais tancats.