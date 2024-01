Experts viròlegs pronostiquen quin serà el virus de la pròxima pandèmia

Sembla que va ser fa molt més temps, però molt aviat es complirà el quart aniversari de la pandèmia de coronavirus, que va acabar amb la vida d’uns sis milions de persones i que es va estendre per tot el món, també a Espanya.

Però no només això, sinó que va canviar, segurament per sempre, amb la manera amb la qual l’ésser humà es davant als virus respiratoris, sense comptar amb altres factors com la manera de relacionar-nos o treballar.

Una vegada superat el pitjor, la pregunta que sorgeix és si pot tornar a passar. És la qüestió que s’ha fet el Daily Mail, que ha parlat amb tres viròlegs i els ha preguntat quin creuen que pot ser la pròxima pandèmia i com i on pot originar-se.

El doctor de Leonard Mermel, de la Universitat de Brown, diu que el pròxim virus probablement apareixerà quan un treballador avícola malalt amb grip humana s’infecti amb el cep aviari alhora.

«Aquests dos virus es trobarien després dins d’una de les seues cèl·lules i intercanviarien gens per crear un nou virus quimèric», va dir Mermel. Un virus quimèric és aquell que conté material genètic de més d’un virus.

Aquest supervirus llavors començaria a propagar-se ràpidament de persona a persona a través de gotetes respiratòries, va explicar, estenent-se per tot el món i desencadenant la pròxima pandèmia. L’investigador va advertir que, al principi, el cep podria matar entre el 30 i el 40% de les persones que infecta. En comparació, quan Covid va sorgir per primera vegada, tenia una taxa de mortalitat del 5% en l’epicentre de Wuhan.

La Xina és el lloc més probable on apareixerà per primera vegada el nou virus, va dir, perquè el país sovint registra casos d’infecció humana amb grip aviària.

«Una cosa que m’ha preocupat durant molt temps és la transmissió de ceps de grip aviària a humans, la qual cosa és motiu de gran preocupació», explica l’expert.

«Un cep particular és la H5N1, que ha experimentat canvis incrementals en els últims 10 a 20 anys, però encara ha d’evolucionar per transmetre’s fàcilment de persona a persona», va dir.

«Ha adquirit algunes mutacions perquè pugui infectar els humans, la qual cosa fa por. D’altra banda, hi ha hagut per un temps, però crec que alhora podem tenir una falsa sensació de seguretat. Crec que això es deu que aquests virus poden mutar molt ràpidament», prossegueix Mermel.

«És certament possible que pugui causar una pandèmia en els pròxims 10 a 20 anys; hi hauria consens sobre aquest lapse de temps. Però també podria portar més temps», conclou.

El viròleg Martin Hirsch, que treballa en l’Hospital de Massachusetts, també va dir que la pròxima pandèmia podria ser provocada per una grip aviària, però va agregar també podria començar amb un coronavirus.

Segons aquest metge, el brot probablement es desencadenarà quan els virus infectin un animal intermediari (com un porc) i mutin, permetent que es transmetin entre humans.

Una pandèmia que involucri un coronavirus, la família de virus a la qual pertany el Covid-19, podria provenir dels muricecs, va suggerir, mentre que la grip aviària probablement saltaria de les aus domèstiques.

Això probablement passarà als Estats Units, Europa o Xina, on molts animals es mantenen en condicions brutes i amuntegades, propícies per a la propagació de malalties diu Hirsch.

Quant a quan succeirà, va dir que era «molt difícil de predir», però va agregar que els brots de grip tendeixen a passar amb una diferència d’entre 10 i 40 anys.

«Crec que els coronavirus i la grip serien els causants més probables de la pròxima pandèmia», va explicar el viròleg. «Però no descartaria altres virus com el VIH, l’ebola, la febre groga i el dengue, que es transmeten, per vies diferents. Certament són possibilitats», va dir.

Però, segons la meua opinió, considero que un virus respiratori té més possibilitats de transmetre’s ràpidament a nivell mundial. Certament, el Covid es va propagar d’aquesta manera i també la grip, i gairebé totes les pandèmies i epidèmies importants i més recents s’han propagat a causa dels virus ARN», va explicar Hirsch.

Elmer Gray és un entomòleg de la Universitat de Geòrgia, que sosté que l’augment de les temperatures, juntament amb la globalització, han generat una situació en la qual els Estats Units han d’afrontar «any rere any» brots de malalties, encara que no va arribar a dir que aquest tipus de virus pugui provocar una pandèmia total.

Gray va dir que una altra «malaltia totalment desconeguda» transmesa per mosquits també podria agafar els Estats Units per sorpresa en els propers anys. «Cada any existeix la possibilitat que es produeixi un brot de malalties transmeses per insectes», va dir al Daily Mail.

«Aquest any, no vam tenir una enorme quantitat d’huracans... però tots els ous dipositats aquest any encara estan allà i segurament estaran llestos per al pròxim huracà. El que realment em preocupa són les estacions càlides més llargues», diu Gray.

«A la nit, l’aigua es manté calent, el que permet que les larves creixin molt més ràpid i això accelera el seu cicle de vida, la qual cosa augmenta el nombre de mosquits», va agregar.

I va afegir: «Les malalties transmeses per insectes no causaran la pròxima pandèmia, però definitivament existeix la possibilitat que es produeixin brots i grans àrees de preocupació».