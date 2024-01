Aquesta és la postura correcta per dormir segons un neurocirurgià

Dormir bé és essencial per a la nostra salut i benestar. Durant el son, el nostre cos es repara i es prepara per a l’endemà. Tanmateix, si no dormim bé, podem patir problemes d’esquena, com a dolor, rigidesa i contractures.

El doctor Ignasi Catalá, neurocirurgià i subdirector de l’Institut Clavell, explica que «dormir bé és fonamental per mantenir la salut de l’esquena. Relaxa els músculs de la cadena posterior i els regenera, la qual cosa contribueix que tinguem una esquena més sana.»

Per dormir bé i cuidar l’esquena, el doctor Catalá recomana seguir aquests consells:

Triar el matalàs i el coixí adequats. El matalàs ha de ser de fermesa mitjana, ni molt tou ni molt dur. El coixí ha de ser de la mida adequada perquè el cap i el coll estiguin alineats amb la columna vertebral.

Mantenir una bona higiene postural. L’ideal és dormir de cara amunt o de costat, amb les cames flexionades. Dormir de cap per avall pot sobrecarregar la columna i augmentar la corba lumbar.

Col·locar un coixí sota dels genolls o entre les cames. Això ajuda a descansar la columna, sobretot si es té mal d’esquena.

Realitzar una sèrie de rutines per descansar millor. Abans de ficar-se al llit, es poden realitzar exercicis de respiració pausada i relaxació, així com fer massatges als punts que més es carreguen durant el dia. També és important evitar utilitzar dispositius mòbils abans de dormir, ja que poden perjudicar les cervicals i no deixar descansar al cervell.

Evitar sopars copiosos i beguts estimulants. Els sopars copiosos poden dificultar el son . Les begudes estimulants, com el cafè, el te i l’alcohol, també poden dificultar el son i empitjorar el mal d’esquena.

Triar un lloc silenciós i sense llum. El soroll i la llum poden dificultar el son .

Utilitzar peces còmodes. Les peces còmodes ajuden a relaxar-nos i dormir millor.

A l’hora d’aixecar-se, es poden realitzar una sèrie d’exercicis, com fer estirades, per augmentar l’aportació d’oxigen i millorar el to muscular.