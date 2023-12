Trucs per recuperar-se d’una grip més ràpidament

Amb l’arribada de l’hivern, comença la temporada en què augmenta la incidència de la grip. A grans trets i per a la majoria de persones, la millor estratègia consisteix a descansar i mantenir-se hidratat.

Amb tot, i al marge que pugui estar indicat consultar amb un metge (especialment per a aquelles persones que tenen més risc de patir complicacions de la grip), existeixen alguns trucs que poden ajudar a accelerar la recuperació, tal com assenyala el portal de notícies sobre salut Healthline.

Quedar-se a casa i hidratar-se

En primer lloc, hi ha una raó per la qual s’aconsella quedar-se a casa. El cos necessita temps i energia per combatre la infecció pel virus de la grip, la qual cosa significa que el més eficaç és deixar de banda la rutina i destinar les energies a recuperar-se. Això, a més, prevé que s’encomani la malaltia a d’altres.

També és fonamental hidratar-se adequadament durant tot el procés infecciós, tenint en compte que un dels símptomes més comuns és la febre, que provoca pèrdua de líquids.

Una altra bona idea és dormir tot el possible. Durant el son, el sistema immunològic treballa de manera més eficient i a més és una bona forma que el cos estalviï energia.

Cuidar la dieta i medecines sense recepta

Existeixen certes tècniques que poden millorar la respiració, que freqüentment es veu perjudicada per determinats símptomes de la grip com la congestió o la tos. Per exemple, es pot afegir un coixí extra, posar un humidificador a l’habitació o donar-se una dutxa calenta abans de dormir.

Cuidar l’alimentació és fonamental per millorar la recuperació. Les fruites i verdures fresques aporten vitamines, minerals i antioxidants que enforteixen el sistema immune en el combat al virus.

Finalment, en molts casos hi ha certes medicacions sense recepta que poden alleujar símptomes de la grip; xarops per a la tos, analgèsics, antipirètics, etc. Per descomptat, és important no abusar d’aquest tipus de solucions, però en bona mesura ajuden a sentir-se millor.