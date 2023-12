Un estudi assenyala que existeix un medicament superior a l'ibuprofèn per als episodis de migranyes

Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, a Espanya, les persones que tenen migranya crònica s'estimen en 1,5 milions i experimenten mal de cap 15 o més dies al mes. Trobar la manera de reduir aquest dolor per a poder portar una vida el més normal possible sense deixar que el dolor els limiti en la seva qualitat de vida, fa que hagin de recórrer a medicaments com l'ibuprofèn, un dels més emprats per a tractar aquest tipus de malalties.

No obstant això, cada vegada som més conscients que un consum excessiu d'ibuprofèn no és bo per a la salut i té una gran quantitat d'efectes secundaris, com a problemes estomacals, provocant irritació i úlceres. A més, un estudi ha descobert que no és el medicament més eficaç per a tractar les migranyes, alguna cosa que podria ajudar a millorar la qualitat de vida dels qui les pateixen.

Neurology, la revista mèdica de l'Acadèmia Americana de Neurologia, ha publicat un estudi elaborat a partir de dades que han anat recollint al llarg dels últims sis anys. A través d'una aplicació han estudiat a més de 300.000 persones que pateixen migranya i ells han anat introduint dades sobre la freqüència, les causes i també la medicació que els resultava més efectiva a l'hora d'alleujar el dolor que provoca aquesta malaltia. Els investigadors van analitzar 25 medicaments entre set classes de fàrmacs.

L'estudi ha arribat a la conclusió que no sols hi ha medicaments que resulten més eficaços que l'ibuprofèn a l'hora de reduir el dolor provocat per les migranyes, també que són de tres classes: els triptanes, el cornezuelo de sègol i els antiemètics. Analitzant els medicaments en concret, els tres principals són el 'eletriptán', el 'zolmitriptán' i el 'sumatriptán'.

Els participants en l'estudi van assenyalar que l'ibuprofèn era eficaç el 42% de les vegades; per part seva, l' 'eletriptán', els resultava útil el 78% de les vegades, el 'zolmitriptán' el 74% de les vegades i el 'sumatriptán' va ser útil el 72% de les vegades.

«Per a les persones els medicaments de les quals per a la migranya aguda no els funcionen, la nostra esperança és que aquest estudi demostri que existeixen moltes alternatives que funcionen per a la migranya, i encoratgem a les persones a parlar amb els seus metges sobre com tractar aquesta afecció dolorosa i debilitant», va dir una de les autores de l'estudi, Chia-Chun Chiang, de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, i membre de l'Acadèmia Estatunidenca de Neurologia.

També d'acord amb els resultats s'obre la possibilitat d'emprar els triptanes per al tractament de la migranya més habitualment, en lloc de reservar-los per a atacs greus.

Causes, símptomes i tractament per a les migranyes



Les migranyes són un tipus de mal de cap que causa dolors moderats i intensos, que pot ser pulsante o vibrant. Pot tenir altres símptomes, com a nàusees i feblesa, i pot despertar sensibilitat a la llum o al so. Sovint afecta només a un costat del cap.

Les migranyes passen per quatre etapes, encara que no sempre es passa per totes. La primera és la fase prodròmica, que comença fins a 24 hores abans i pot manifestar-se amb canvis d'humor, badalls o retenció de líquids. La segona es denomina aura, una fase en la qual es poden veure llums intermitents o línies zigzagueantes. La tercera és la fase del mal de cap i la quarta és la fase postdròmica, en la qual és possible sentir-se esgotat i feble.

Les causes exactes no es coneixen, però es creu que podria ser causada per activitat cerebral anormal i desencadenar-se per múltiples factors, entre els quals s'inclouen les situacions d'estrès i ansietat, els canvis hormonals, sorolls i olors fortes, alguns medicaments, un excés de somni o la seva poca quantitat, canvis en el clima, tabac o cafeïna. També alguns aliments, com la xocolata, el formatge o l'alcohol.

No hi ha una cura específica per a les migranyes, el tractament s'enfoca a alleujar els símptomes i evitar noves crisis, identificant els factors detonants. Consultar amb un professional mèdic és essencial per a poder conèixer la malaltia i tractar-la amb la medicació adequada de ser necessari.