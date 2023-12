Aquests són els hàbits saludables que podrien reduir el risc d'alzheimer fins a un 145%

L'alzheimer és la malaltia neurodegenerativa més prevalent en països com Espanya, en el qual afecta més de 800.000 persones. A nivell global, s'estima que el nombre de pacients que el pateixen ronda els 150 milions en 2050; per això, són molts els científics que busquen noves maneres de prevenir i tractar aquesta forma de demència.

Això suposa un gran repte, especialment tenint en compte que fins ara no coneixem de manera definitiva les veritables causes de la malaltia. No obstant això, sí que sabem que existeix una sèrie de factors de risc, sobre els quals en molts casos és possible intervenir, que poden millorar el perfil de risc de les persones.

Reduccions del 145% en els factors de risc

De fet, segons ha publicat un recent estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Califòrnia - San Francisco (UCSF) i publicat en la revista científica JAMA Internal Medicine, per mitjà d'estratègies personalitzades sobre una sèrie de factors és possible reduir els factors de risc fins a un 145%, amb millores de fins al 74% en rendiment cognitiu (respecte a l'absència d'aquestes intervencions) i del 8% en la qualitat de vida.

Aquests factors de risc incloïen:

Inactivitat física.

Hipertensió sense controlar.

Diabetis sense controlar.

Somni escàs o de baixa qualitat.

Ús de medicaments de prescripció associats amb declivi cognitiu.

Símptomes depressius elevats.

Aïllament social.

Tabaquisme.

En aquest estudi, els autors van reclutar a 172 participants d'entre 70 i 89 anys d'edat, que reunien almenys dos factors de risc d'aquesta llista. Posteriorment, a la meitat d'ells se'ls van proporcionar cada pocs mesos, durant dos anys, sessions d'intervenció sobre aquells factors de risc específics que ells mateixos volien millorar; a l'altra meitat, se li va enviar material general sobre la prevenció de la demència cada tres mesos.

Hàbits saludables per a reduir el risc de demència

Tal com recullen els Centres de Control de Malalties dels Estats Units (CDC), l'evidència científica apunta al fet que prevenir i controlar la hipertensió, controlar els nivells de glucosa en sang, mantenir un pes saludable, mantenir-se físicament actiu, abandonar el tabaquisme, evitar l'excés d'alcohol, prevenir la pèrdua d'audició i assegurar-se de descansar adequadament són algunes maneres de disminuir les probabilitats de desenvolupar demència al llarg de la vida.

No obstant això, una de les conclusions interessants de l'esmentat estudi és que, més enllà de pautes generals com aquestes, les persones majors que reuneixen cert risc de desenvolupar deterioració cognitiva o demència podrien beneficiar-se més d'enfocaments personalitzats d'acord amb les seves característiques.

Un altre aspecte important és el fet que poden aconseguir-se millores molt significatives, en molts casos, sense necessitat de recórrer a fàrmacs que busquin directament reduir el risc de demència.

Sigui com sigui, la qual cosa és clar és que l'evidència avala que tots aquells canvis en l'estil de vida orientats a l'adquisició d'hàbits saludables tenen un impacte gens menyspreable en el nostre risc de patir malalties com l'alzheimer, per la qual cosa mai és tard per a tractar d'adoptar aquests bons costums.