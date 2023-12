Un assaig clínic català investiga l'eficàcia i la seguretat d'un nou tractament oral per a la covid lleu

Un assaig clínic exploratori de col·laboració entre Catalunya i Galícia suggereix la utilitat d’un medicament oral per al tractament de pacients amb símptomes lleus de covid-19. Si es confirmen aquestes troballes, es tractarà d’un dels pocs tractaments útils en aquests casos, amb l’afegit que es podria subministrar de forma ambulatòria a través dels centres d’atenció primària.

En el treball hi han col·laborat l’Hospital del Mar, el Laboratori de Neurofarmacologia del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF, el Parc Sanitari Pere Virgili, l’Institut d'Investigació Sanitària de Santiago de Compostel·la, l’Hospital Clínic Universitari de Santiago, l’Hospital de Barbanza i el Centre de Salut de A Estrada, de Galícia.

Segons els resultats publicats a la revista 'Journal of Infection' el medicament E-52862 – descobert per la farmacèutica ESTEVE i dissenyat inicialment pel dolor neuropàtic – actua sobre un receptor situat a l’interior de la cèl·lula, que, en el cas de la covid, és un factor bàsic per a l’inici de la replicació del virus que causa la malaltia.

L’assaig ha comptat amb la participació de 120 voluntaris, tots amb diagnòstic positiu lleu. A aproximadament la meitat se’ls va subministrar el fàrmac i a la resta, placebo. El reclutament es va portar a terme entre febrer de 2021 i juliol de 2022 a diversos centres d'atenció primària. Els participants rebien a casa seva el tractament i l'havien de prendre de forma diària durant catorze dies.

Els resultats indiquen que - encara no que es va demostrar un descens a la càrrega viral en comparació a pacients que van prendre placebo - es va observar que alguns dels símptomes més habituals sí que es reduïen més ràpidament a les persones que van prendre l’E-52862. La cefalea es va reduir en un percentatge major en els subjectes que van rebre el compost, així com la tos i el mal de gola.

L’autor principal de l’estudi i cap del Servei de Reumatologia de l’Hospital del Mar, el doctor Jordi Monfort, ha valorat positivament que es tracti d’un medicament de fàcil maneig i administració per part de la xarxa sanitària d’atenció primària. En aquesta mateixa línia, segons els investigadors, la troballa destaca un nou mecanisme d’acció per al tractament de la covid, que també podria ser útil per altres infeccions víriques.