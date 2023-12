Comença la venda del Termalisme de l’Imserso 2024

Un any més s’obre la convocatòria de places per al Programa de Termalisme de l’Imserso 2024. Així, els jubilats i pensionistes podran tornar disfrutar d’uns dies de relax en balnearis de tot Espanya. Per a aquesta temporada s’han anunciat una oferta de 192.000 places, així com més de 70 balnearis disponibles entre els quals podran elegir els interessats.

Hi ha torns de places de 12 dies (11 nits) i 10 dies (9 nits) i comprendran des de les dotze hores del dia d’arribada fins les dotze hores del dia de sortida. Els hotels on s’allotjaran els usuaris compten, majoritàriament, amb el balneari a les mateixes instal·lacions.

Tal com assenyalen al web d’Institut de Majors i Serveis Socials, per als torns dels mesos de febrer a agost, ambdós inclusivament, els interessats tenen fins el dia 10 de gener de 2024 per sol·licitar la plaça, mentre que per als torns dels mesos de setembre a desembre, el termini s’estén fins el dia 15 de maig de 2024.

D’altra banda, en el cas que s’esgotin totes les places, els jubilats podrien inscriure’s en una llista d’espera per cobrir aquelles que vagin quedant vacants per renúncies o altres circumstàncies. En aquest cas, per als torns dels mesos de febrer a agost, els pensionistes podran inscriure’s fins el dia 14 de maig de 2024, i per als torns dels mesos de setembre a desembre, fins el dia 15 de novembre de 2024.

Quant al preu dels viatges de Termalisme de l’Imserso 2024, depenen del balneari escollit, del mes i de la durada (10 o 12 dies). En general, la tarifa oscil·la entre els 243,95 € i els 495,53 € per persona.

Com sol·licitar la plaça?

Els interessats disposen de dos mitjans per presentar les sol·licituds. El primer (i més recomanat per la seua senzillesa) és fer-ho de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Imserso. «L’accés a la sol·licitud d’aquest procediment no requereix autenticació electrònica (Cl@ve, certificat electrònic o DNI electrònic) per part de la persona interessada», expliquen.

La segona opció és descarregar en la pàgina web de la seu electrònica de l’Imserso el model de sol·licitud de participació i remetre'l en sobre franquejat a l'adreça: Programa de Termalisme de l’Imserso, apartat de correus 61.285 28080 Madrid.

Requisits per participar

Els pensionistes i jubilats que vulguin participar en el Programa de Termalisme de l’Imserso han de complir certs requisits:

Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.

Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc o més anys d’edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.

Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis d’atur, amb seixanta o més anys d’edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.

Ser persona assegurada o beneficiària del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc o més anys d’edat.

Així mateix, les persones usuàries de plaça han de:

Poder valer-se per si mateix per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Necessitar els tractaments termals sol·licitats i mancar de contraindicació mèdica per a la recepció dels mateixos.

Igualment, podran participar les persones de nacionalitat espanyola, que resideixin a l’estranger, sempre que percebin una pensió del Sistema de Seguretat Social espanyol i comptin amb l’edat exigida.

També podran anar acompanyats pel cònjuge, semblant de fet, persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència o fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 %.

Quins serveis s’ofereixen?

Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles d’ús compartit.

Reconeixement mèdic en ingressar al balneari per a la prescripció del tractament.

El tractament termal que prescrigui el personal mèdic del balneari i el seguiment mèdic d’aquest.

Activitats de lleure i temps lliure ofertes gratuïtament pel balneari.

Pòlissa d’assegurança.

Els usuaris hauran de realitzar els desplaçaments als establiments termals i el retorn als seus domicilis pels seus propis mitjans.

Balnearis disponibles

En total, els usuaris podran elegir entre més de 70 balnearis repartits per tota la geografia peninsular:

ANDALUSIA

Almeria: Alhama d’Almeria (Balneari de San Nicolás ).

Cadis: Chiclana (Balneari de Chiclana ).

Granada: Alhama de Granada (Balneari d’ Alhama de Granada), Graena (Balneari de Graena ) i Lanjarón (Balneari de Lanjarón ).

Jaén: Canena (Balneari de San Andrés ).

ARAGÓ

Saragossa: Alhama d’Aragó (Balneari d’ Alhama d’Aragó i Balneari de Termes Pallares ), Jaraba (Balneari Sàrria, Balneari de La Virgen i Balneari Sicília) i Paracoll de Jiloca (Balneari de Paracolls de Jiloca ).

Terol: Ariño (Balneari d’ Ariño ), Manzanera (Balneari d’ El Paraíso ) i Segura dels Banys (Balneari de Segura de Banys).

Osca: Panticosa (Balneari de Panticosa ) i Vilas de Turbón (Balneari de Las Vilas del Turbón ).

CANTÀBRIA

Alceda : (Balneari d’ Alceda ), Caldes de Besaya (Balneari de Caldes de Besaya ) i Liérganes (Balneari de Liérganes ).

CASTELLA-LA MANXA

Albacete: Reolid - Salabrós (Balneari de Banys Benito i Balneari de La Esperanza ), Villatoya (Balneari de Banys de la Concepció) i Yeste (Balneari de Tus ).

Ciudad Real: Fuencaliente (Balneari de Fuencaliente ) i Santa Creu de Mudela (Balneari de Cervantes ).

Guadalajara: Trill (Hotel balneari de Trillo-Carlos III).

Toledo: Villafranca de los Caballeros (Balneari de Las Palmera ).

CATALUNYA

Barcelona: Caldes de Montbui (Balneari de Broquetes).

Girona: Caldes de Malavella (Balneari de Prats).

Lleida: Caldes de Boi (Balneari de Caldes de Boi ) i Rocallaura-Vallbona de les Monges (Balneari de Rocallaura ).

Tarragona: Comarruga (Balneari de Comarruga ), Montbrio del Camp (Balneari de Termes Montbrio ) i Vallfogona de Riucorb (Balneari de Vallfogona ).

EXTREMADURA

Badajoz: Alange (Balneari d’ Alange ) i Puebla de Sancho Pérez (Balneari d’ El Raposo ).

Càceres: Banys de Montemayor (Balneari de Montemayor ), Hervás (Balneari d’ El Salugral ), Montánchez (Balneari Fonts del Trampal ) i Valdastillas (Balneari de Vall del Jerte ).

GALÍCIA

A Coruña : Brión (Balneari de Santiago de Compostel·la) i Carballo (Balneari de Banys Vells).

Lugo : Guitiriz (Balneari de Guitiriz ), Lugo (Balneari de Termes Romanes), Pales de Rei (Balneari de Riu Pambre 2) i Pantón (Balneari d’ Augas Santas ).

Ourense : A Arnoia (Balneari d’ Arnoia ), o Carballiño (Balneari de Carballiño ), Laias-Cenlle (Balneari de Laias ) i Lobios (Balneari de Lobios ).

Pontevedra: Caldes de Reis (Balneari d’ Acuña i Balneari de Dávila ), Caldelas de Tuy (Balneari de Caldelas de Tuy ), Cuntis (Balneari de Termes de Cuntis ), A Toxa (Balneari Isla de La Toja ), Mondariz (Balneari de Mondariz ) i Villa de Cruces ( Baños dona Brea ).

MÚRCIA

Archena (Balneari d’ Archena ) i Fortuna (Balneari de Leana ).

NAVARRA

Elgorriaga (Balneari d’ Elgorriaga ) i Fitero (Balneari de Fitero ).

PAÍS BASC

Guipúscoa: Zestoa (Balneari de Cestona ).

Biscaia: Areatza (Balneari d’ Areatza ) i Karrantza (Balneari de Termes de Molinar ).

LA RIOJA

Arnedillo (Balneari d’ Arnedillo ), Cervera del Río Alhama (Balneari de La Albotea ) i Grávalos (Balneari de Grávalos ).

COMUNITAT VALENCIANA

Castelló: Montanejos (Balneari de Montanejos ) i Villavieja (Balneari de Villavieja ).