Aquestes seran les quanties de les pensions mínimes a partir de 2024

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va avançar en la seva primera entrevista en el càrrec, a l’agència EFE, les xifres en les quals les pensions del sistema de la Seguretat Social es revaloritzaran a partir de 2024.

Les pensions contributives es revaloritzen conforme a l’IPC. Segons l’establert en la reforma d’aquest mateix any, ho faran al 3,8% el 2024, així com les no contributives, i l'Ingrés Mínim Vital (IMV) ho farà al 6,9%.

A més d’aquestes, també es veuran incrementades la pensió de viudetat, que creixerà en els casos en els quals hi hagi càrregues familiars, i les pensions mínimes, que ho faran per sobre d’aquest 3,8% general marcat per l’IPC.

Les pensions mínimes de jubilació es revaloritzaran entre un 5% i un 7% el 2024. Això significa, en termes quantitatius, que la pensió mínima de jubilació passarà de 966,20 euros al mes actuals fins els 1.033,83 euros mensuals (amb l’increment del 7%), per a aquells jubilats amb cònjuge a càrrec. Per a aquells sense cònjuge, un increment del 7% suposaria assolir uns 837,92 euros mensuals.