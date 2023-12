Els fills de pares amb trastorns mentals tenen més risc de desenvolupar el mateix o un altre tipus de trastorn. Així es desprèn de l’anàlisi més gran feta fins ara sobre aquesta qüestió, que defineix el risc concret que té el fill d’una persona amb problemes de salut mental de desenvolupar-ne també ell. Els resultats poden ajudar a definir noves mesures preventives per contrarestar aquest risc. L’estudi, liderat pel Clínic-IDIBAPS conjuntament amb la Universitat de Dalhousie (Canadà) i el King’s College de Londres (Regne Unit), ha inclòs 3,2 milions de fills de pares amb trastorns mentals de 211 estudis previs.

Publicat a la revista ‘World Psychiatry’, l’estudi conclou, per exemple, que en els fills de pares amb psicosi el risc de patir-la es multiplica per 5,8, però el risc de patir un altre trastorn es multiplica per 2,6. El cas dels fills de pares amb trastorns bipolars és similar: tenen 5 vegades més risc de desenvolupar aquesta malaltia i el doble de risc de tenir alguna altre tipus d'afecció mental.

L’estudi proporciona als professionals de salut mental taules descriptives on es pot veure el risc mitjà que tenen els fills de persones amb un determinat trastorn mental de desenvolupar diferents trastorns de salut mental. Aquesta informació pot ser molt útil per decidir quines intervencions preventives recomanar, apunten els investigadors, que constaten la necessitat d'explorar de manera sistemàtica la salut mental dels fills dels pacients.

Apunten també que fins el 55% dels fills de pares amb trastorns mentals en desenvoluparan un al llarg de la seva vida.

Mentre que els estudis individuals fets fins ara se centraven principalment en trastorns depressius, bipolars o psicòtics, aquesta gran anàlisi ha permès agrupar i incloure altres afectacions com el dèficit d'atenció i hiperactivitat, l'ansietat, els trastorns per ús de substàncies, els trastorns de la conducta alimentària, el trastorn obsessiu compulsiu, o el trastorn límit de la personalitat.

Els autors alerten que aquest estudi investiga el risc mitjà de tots els fills, però el risc individual pot ser substancialment diferent, ja que també depèn d’altres factors com el consum de cànnabis, la manca d’exercici físic, la mala salut metabòlica o l’obesitat, entre altres.