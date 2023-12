Un gran pas endavant per a la detecció precoç del càncer de pàncrees de la mà d’un nou estudi dut a terme a Espanya. El Centre d’Investigació Biomèdica de La Rioja (CIBIR) i la Universitat de La Rioja patenten dues noves tècniques per a la malaltia en les seves fases més inicials mitjançant l’anàlisi de mostres de sang. En l’actualitat, únicament el 5% dels pacients sobreviuen més de 5 anys després del diagnòstic.

Aquests dos nous mètodes podrien ser utilitzats en l’àmbit clínic, permetent una intervenció en les fases inicials de la malaltia i millorant significativament la supervivència i la qualitat de vida dels pacients. Just en aquest sentit, es pot remarcar que el diagnòstic precoç de la malaltia té una importància essencial en la investigació oncològica actual ja que aquest tipus de càncer es manifesta en etapes molt avançades, sent un dels tumors més agressius i amb pitjor pronòstic. Des de l’any 2013, la taxa de mortalitat s’ha incrementat un 3,7% en el cas de les dones i ha descendit un 4,1% en el dels homes.

Detecció d’anticossos en etapes inicials de la malaltia

La primera de les patents està basada en la detecció d’anticossos produïts pels pacients contra la proteïna denominada mucina (MUC1), present de manera anòmala en diversos tipus de tumors. La patent ha estat presentada pel CIBIR, la Universitat de La Rioja i la Universitat de Verona.

Els científics han descobert que els anticossos que generen els pacients contra la proteïna MUC1 poden ser fets servir com un marcador per detectar el càncer ja que poden manifestar-se a la sang dels pacients en etapes molt primerenques de la malaltia.

En analitzar mostres de pacients amb càncer de pàncrees i de persones sanes, els científics han trobat nivells significativament més alts d’anticossos en els pacients afectats per la malaltia. Alhora, el seu sistema ha demostrat una sensibilitat i especificitat més altes en comparació amb els biomarcadors actuals.

Els investigadors també han desenvolupat un component artificial basat en l’estructura d’aquestes mucines que ha resultat molt eficaç per unir els anticossos produïts pels pacients. A més, els investigadors han creat nanopartícules d’or amb múltiples còpies d’aquest component artificial per millorar la precisió de les proves.

Quins són els primers símptomes del càncer de pàncrees?

Tal com recullen des de la Clínica Universitat de Navarra, des de l'American Cancer Society i des de Mayo Clinic, els símptomes que sol provocar el càncer de pàncrees són els següents:

Pèrdua de pes

Icterícia (coloració groga de la pell i a la part blanca dels ulls)

Mal d’esquena

Picors generalitzades

Dolor abdominal que s’irradia cap a l’esquena

Pèrdua de gana

Excrements de color clar

Nàusees i vòmits

Orina de color fosc

Diagnòstic recent de diabetis o diabetis existent que es torna més difícil de controlar

Coàguls sanguinis

Fatiga

Engrandiment de la vesícula biliar o del fetge

En qualsevol cas, cal saber que molts d’aquests símptomes poden estar relacionats amb un altre tipus d’afeccions, per la qual cosa tenir-ne un o més dels símptomes no significa específicament que es pateix càncer de pàncrees. De tota manera, si es té algun d’ells, és important anar a un especialista per descartar aquesta o altres patologies.