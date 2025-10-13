Ajudes
Illa anuncia un primer paquet d'ajudes de 10 milions per als municipis afectats pels aiguats
El Govern prorroga les restriccions de mobilitat i el tancament escolar a les quatre comarques de l'Ebre
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un primer paquet d'ajudes de 10 milions d'euros per als municipis més afectats pels aiguats de diumenge a les Terres de l'Ebre. Illa ho ha dit a la sortida de la reunió del CECAT a Tortosa on s'ha analitzat l'estat de la situació. El president de la Generalitat també ha anunciat una partida de 50 milions en crèdits disponibles per als afectats a partir de dilluns vinent a través de l'Institut Català de Finances. A banda, a la reunió s'ha decidit prorrogar les restriccions de mobilitat i el tancament escolar a les quatre comarques de l'Ebre. En canvi, s'aixequen a la cinquena comarca que fins ara estava afectada, el Baix Camp, que d'aquesta manera pot tornar a la normalitat.
Les restriccions al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta afecten també l'atenció sanitària programada i van acompanyades d'una recomanació de reduir al màxim la mobilitat, tal com ha recordat Illa. Pel que fa a les escoles, el president ha indicat que «si haguessin de tornar demà a l'activitat n'hi ha una que no ho podria fer», i ha confiat que estigui a punt per a dimecres en el cas que ja es decreti la normalitat.
Cap a un quart de deu de la nit, Protecció Civil ha enviat un missatge ES-Alert als telèfons mòbils presents a les quatre comarques afectades anunciant la pròrroga de les restriccions per a demà.
El cap de l'executiu català ha explicat que «aquest dilluns a la tarda la situació meteorològica no ha estat de la intensitat i la preocupació d'ahir al vespre i fins a aquesta matinada», i que els pronòstics indiquen que «demà al matí hi haurà un punt d'inflexió per tendir ja a la normalitat».
Encara, però, hi pot haver xàfecs intensos en alguns punts del territori, i això, sumat als treballs que cal fer per atendre els desperfectes i netejar les zones afectades, ha fet optar «per un criteri de prudència» i mantenir les restriccions a quatre de les cinc comarques afectades fins ara.
En aquest sentit, Illa també ha explicat que en les diverses reunions celebrades aquesta tarda —amb alcaldes afectats, tècnics d’Infraestructures.cat i de l’ACA, i finalment amb els membres del CECAT— s'han analitzat els danys més destacats, entre els quals hi ha cinc estructures afectades de forma greu a la zona de Godall i la Ràpita, quatre cases i el pont de l’N-340a. També s’han detectat diverses afectacions menys greus en altres infraestructures i, segons ha explicat Illa, una vintena d’edificacions amb danys lleus, principalment per inundació.
Durant el dia d’avui s’han preparat els equips perquè demà al matí s’afegeixin als que han actuat avui i puguin ajudar en la neteja i la recuperació de les infraestructures. Segons Illa, «la part més important, la retirada de vehicles, ja s’ha fet, però queda un volum important» que serà el que els equips atacaran demà «ja de manera més fina», amb la neteja i l’ajuda a les poblacions afectades. A dos quarts de nou del matí hi haurà una altra reunió del CECAT, aquesta ja presidida per la consellera d’Interior, Núria Parlon.
Ajuts aprovats al Consell Executiu
D'altra banda, Illa ha explicat que el Consell Executiu aprovarà demà dues mesures inicials d’ajuda als damnificats: una de deu milions d’euros per a municipis, territoris, particulars o explotacions, amb «criteris de màxima flexibilitat», i una segona mesura amb 50 milions en crèdits que es canalitzaran a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i que estaran disponibles a partir de dilluns vinent.
A més, es crearà una comissió interdepartamental presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, amb la participació del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Joan Castor. «Cal un coneixement molt precís del territori i la tasca del delegat serà molt important», ha indicat Illa.
Finalment, el president no ha volgut pronunciar-se sobre si es demanarà la declaració de zona catastròfica: «Analitzarem totes les opcions, però més enllà de l’estatus administratiu, el Govern es vol posicionar al costat de la gent i amb recursos, i és el que fem demà», ha afirmat. «A partir d’aquí, anirem veient què fa falta».
En aquest sentit, Illa ha admès que els danys són «problemes que angoixen el territori, però afortunadament resolubles». Ha qualificat l’episodi com «molt excepcional», el de més pluja dels últims seixanta anys, i ha remarcat que «no s’ha hagut de lamentar cap dany personal, que és el més important».