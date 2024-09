Sortegem 40 entrades individuals per al Circo del Terror

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Diari Més us convida a gaudir del Circo del Terror els pròxims 20 i 27 de setembre a la funció de les 19 hores. Sortegem 40 entrades individuals, una vintena per al dia 20 i una vintena per al dia 27. Els guanyadors es donaran a conèixer el dia 20 al matí i hauran de recollir la seva entrada a la taquilla 30 minuts abans de la funció. Per a participar en el sorteig clica aquí.