El teu horòscop d’avui: 2 de març de 2024

ÀRIES

S'acostaran a tu algunes persones que t'aportaran més problemes que beneficis. Així i tot sortiràs airós i beneficiat de la situació. A la nit selecciona amb qui te la jugues, tremp.

TAURE

En el camp afectiu succeiran diversos canvis als quals no estaves preparat. Intenta no posar-te en actitud dogmàtica ja que si ho fas perdràs terreny. Busca gent i llocs tranquils.

BESSONS

Sembla ser que la sort està tirada a causa de la teva negativitat. Avui per tant et trobaràs amb gent que et farà pensar en coses passades. Bon moment per a organitzar el teu futur sentimental.

CÀNCER

Seria recomanable que controlessis la tendència a precipitar-te en aquests i les accions. Si conserves la calma veuràs més clarament la solució. Viuràs noves experiències en l'amor.

LLEÓ

La llar centralitzarà tota la teva atenció. Serà en aquest ambient on desplegaràs tota la teva energia. Les relacions íntimes se't donaran de manera fàcil i instantània. Et preocuparà la salut familiar.

VERGE

Tingues molta cura en els viatges curts que avui realitzis. No esperis d'ells tot el que en un principi prometen. Intenta que les companyies siguin les més adequades. No et mostris tan dogmàtic.

BALANÇA

La teva rapidesa i reflexos t'ajudarà a descobrir alguna cosa que estava ocult. Tot el que facis pels altres et servirà per a sentir-te més segur. La família t'aportarà agradables sorpreses.

ESCORPIÓ

En les teves relacions íntimes manifestaràs cert grau de rigidesa i d'autoritarisme. No compliquis tant les coses pensant mil vegades el que has de fer. Deixa que la teva intuïció et dicti.

SAGITARI

Mostraràs envers els teus massa rigidesa controla't més. Tingues més consideració i trauràs més beneficis. Una notícia d'últim moment canviarà els teus plans i potser els teus sentiments.

CAPRICORN

Encara que les situacions que vives en la teva família es mostrin una mica complicades la teva capacitat intel·ligent d'avui t'ajudarà a sortir airós de qualsevol inconvenient. Nit molt agitada.

AQUARI

Busca't diversions fàcils on poc hagis d'arriscar. Si assumeixes compromisos, resoldre'ls, t'implicarà grans i serioses complicacions. Ves amb compte amb els excessos i controla el descans.

PEIXOS

És un bon moment per a fer valer la teva personalitat dins del cercle íntim. Tot el que avanços en això et donarà fruits positius demà. La parella acceptarà tot el que diguis i t'estimarà més.