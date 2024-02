El teu horòscop d'avui: 26 de febrer de 2024

ÀRIES

Atenció als consells que vinguin avui d'estranys, escolta'ls i medita'ls abans d'actuar. Seria convenient que no et deixis influir per ningú, la teva intuïció serà la clau per al triomf.

TAURE

El teu costat emotiu estarà més sensible a les impressions del medi ambient. Serà una jornada propícia per a aconseguir un amor intens i ple de passió. Et sentiràs abrigallat per tots i molt volgut.

BESSONS

Hi haurà alts i baixos en els teus ingressos i això canviarà totalment el bon humor que tenies. Deixa't aconsellar per experts abans de llançar-te a noves aventures. En l'amor brillaràs com sempre.

CÀNCER

Controla els teus aires de superioritat o et veuràs enfrontat amb les persones que més vols. Utilitza la teva intuïció si has de decidir una cosa important. En l'amor estaràs imparable, creix el teu magnetisme.

LEO

La relació de parella o d'amistat serà motiu de més d'un pensament negatiu per part teva. Dí les coses directament i eliminaràs més d'un obstacle, avui la raó la portes en tot.

VIRGO

Gran activitat i poc temps seran les normes durant aquest dia, per això, carrega't d'una bona dosi de paciència per a no caure en l'estrès. En l'amor equilibri, sabràs manejar la situació a gust.

BALANÇA

Et sentiràs molt actiu i ple de bones intencions envers els altres que et seran recompensades àmpliament. En l'amor com en les relacions íntimes trobaràs felicitat. Es presenta nit molt eròtica.

ESCORPÍ

Tràfic d'emprar més temps en coses concretes i no et deixis portar per pensaments il·lusoris o plans utòpics. Llança't a la conquesta amb fermesa, avui els astre t'aporten energia i sort.

SAGITARI

No et comprometis ni responsabilitzis amb tanta facilitat davant 1rs requeriments de persones pròximes, al principi el veuràs tot fàcil, després canviarà. Bon moment per als arranjaments de la llar.

CAPRICORN

El teu esperit d'aventura s'accentuarà i et sentiràs amb ganes de menjar-te el món. Arribaràs a això si et centres en objectius concrets, està en tu la clau, deixa enrere prejudicis i llança't.

AQUARI

El teu instint de competència es veurà molt activat i és fàcil que tinguis conflicte amb alguns superiors o persones tranquil·les. Més diplomàcia, veuràs que aviat tot es posa al teu favor, fins i tot en amor.

PEIXOS

Avui hauràs de posar en marxa la teva intuïció per a saber el camí més positiu a prendre durant tota la jornada. En l'amor hi haurà una sorpresa inoblidable, la teva sensibilitat captarà un missatge passional.